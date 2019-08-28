Не слышали звука взрыва: вскрылись новые детали трагедии в Дрогобыче

Происшествия

Во время обрушения здания в Дрогобыче Львовской области в ночь на 28 августа погибли двое человек. Об этом сообщил представитель ГСЧС Львовской области Виталий Туровец.

«Сейчас проводятся работы по разбору завалов, чтобы мы могли убедиться, что там нет людей. Выявлено двух погибших — это мужчина и женщина. Их ориентировочно обнаружили на уровне второго этажа. Информация, к нам поступила, о взрыве газа в доме. Это проверяют», — сообщил он.

Есть несколько версий случившегося. К спасателям поступила информация по поводу взрыва газа в одной из квартир, но жители говорят, что не слышали взрыва. Полиция говорит, что взрыва тоже не было. Одна из причин, которую рассматривают — это заброшенное техническое состояние дома.

«Я просто услышала крики, кричал человек, бегал. Потом, когда я вышла на балкон и посмотрела, то не увидела ни огня, ничего. Газового взрыва вообще не слышала, поэтому я очень удивлена, что собственно говорят газ. Скорее всего, это был не он», — уточнила жительница дома.

Кроме того, представители ГСЧС провели брифинг об обрушении дома. По их данным, под завалами может находиться пять человек (учитывая зарегистрированных). Разрушены 7 квартир и помещения парикмахерской. Спасены 7 человек (4 ребенка, 1 из них в тяжелом состоянии), двое погибших". Сейчас решается вопрос о расселении жителей дома.

«После разрушения этого здания было подозрение, что произошел взрыв газа, однако в процессе проведения работ и работы газовой службы было установлено, что эта причина маловероятна», — сказал заместитель директора департамента реагирования ГСЧС Петр Коротинский на брифинге.

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 28 августа в Дрогобыче произошло обрушение здания. Был разрушил целый подъезд четырехэтажного здания. К проведению поисково-спасательных работ всего привлечены 72 человека и 21 единица техники, из них от ГСЧС 40 человек личного состава и 10 единиц техники.

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