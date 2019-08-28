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Украина

«НАБУ и ГБР рассматривают дела, "подвязанные" под интересы Коломойского», — эксперт

17:28 28 августа 2019 31
Борис Кушнирук
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Правоохранительные органы не реагируют на злоупотребления в государственной компании «Центрэнерго». Такое заявление сделал экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире телеканала «Эспрессо».

«НАБУ и ГБР становятся исполнителями Коломойского. Дела, которые они рассматривают, подвязаны под его интересы», — заявил Кушнирук.

Эксперт отметил, что на опубликованную СМИ информацию о покупке государственной компанией «Центрэнерго» российского угля у фирмы-однодневки, которую связывают с Коломойским, правоохранительные органы не реагируют.

По словам Кушнирука, «Центрэнерго» покупает уголь на 40% дороже, чем он стоил бы по формуле «Роттердам+», которую лоббисты бизнесмена критикуют, а правоохранительные органы завели уголовное дело, известное как «дело Роттердам».

«Государственная компания заключила соглашение с фирмой-однодневкой, связанной с Коломойским. Эта компания закупает уголь за 2500, а это на 40% больше, чем даже „Роттердам+“. Если это так, то фактически электроэнергия является убыточной, потому что ее не могут продать. Ее продают дешевле, чем себестоимость угля», — отметил Кушнирук.

Напомним, ранее бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков заявил, что формула «Роттердам+» сегодня дает самую низкую цену угля.

Ряд энергоэкспертов считают, что дело НАБУ по «Роттердам+» не имеет судебной перспективы, и подчеркивают, что введение формульного ценообразования было абсолютно экономически оправдано в условиях дефицита угля в Украине.

24 марта 2017 года НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу «Роттердам+».

8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому «делу «Роттердам+». Относительно каждого из шести человек суд отказал НАБУ в ходатайстве о заключении под стражу.

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