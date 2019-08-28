Происшествия

Таксистов UBER обвинили в избиении мужчины, сделавшего им замечание: подробности инцидента и фото

Киевлянин обвинил таксистов службы UBER в избиении якобы за то, что он мешал им проехать по тротуару. Напомним, в начале августа киевский таксист заковал неплатежеспособного пассажира в цепи в своем гараже.

Об избиении таксистами UBER сообщает «Киев Оперативный» в среду, 28 августа.

По информации ресурса, инцидент случился в еще в пятницу, 23 августа. Максим, так зовут пострадавшего, вышел погулять с собакой. В какой-то момент он чуть не попал под колеса автомобилей, ехавших по тротуару, объезжая пробку.

Мужчина стал возмущаться и делать замечание водителям, снимая машины на телефон. Это не понравилась таксистам UBER, которые также объезжали пробку по тротуару.

По словам потерпевшего, пятеро таксистов вышли из авто и начали его бить. В руках у водителей якобы было что-то похожее на монтировки или биты. Первый удар нанесли сзади, далее били мужчину уже без сознания по лицу, шее, ключицам. На помощь Максиму из здания близ лежащего училища выбежали несколько мужчин. Тогда таксисты бросили Максима на газон, а сами сели в авто и скрылись.

Мужчины, которые поспешили на помощь, вызвали полицию и медиков. Скорая помощь забрала пострадавшего в больницу. Прибывшие домой к пострадавшему полицейские выписали направление на судмедэкспертизу.

Как видно из поста жены пострадавшего, Максим — спасатель КАРС «Киевской службы спасения». Поддержку и помощь ему оказало руководство ведомства.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве в последнее время участились случаи, когда таксисты насилуют и грабят своих пассажирок.

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