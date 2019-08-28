«Подвез» из ресторана: в Киеве таксист изнасиловал и ограбил пассажирку

Происшествия

В Киеве полицейские задержали таксиста, который изнасиловал и ограбил пассажирку. Об этом сообщили в столичном управлении Нацполиции.

«В полицию за помощью обратилась 33-летняя жительница Голосеевского района, которая сообщила, что ее изнасиловали и обокрали. При этом потерпевшая указала на таксиста, который поздно ночью подвозил ее домой», — говорится в сообщении.

Благодаря камерам видеонаблюдения патрульным полицейским удалось установить автомобиль, на котором женщина уехала из ресторана. Через несколько часов нашли и владельца транспортного средства. Мужчина признался, что той ночью таксовал и действительно подвозил потерпевшую домой.

По словам задержанного, женщина была в состоянии алкогольного опьянения, поэтому он решил воспользоваться ее беспомощностью: изнасиловал пострадавшую и отобрал у нее золотые украшения.

Отмечается, что подозреваемый — ранее не судимый 41-летний житель Киевской области.

Открыты уголовные дела по статьям «Изнасилование» (ч. 1 ст. 152 УКУ) и «Кража» (ч. 1 ст. 185 УКУ).

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в последний день июля в Киеве таксист завез свою пассажирку в лес, где надругался над ней и ограбил. Девушка поймала попутку на Академгородке, чтобы добраться домой. Она остановила автомобиль Renault, который был обклеен наклейками одной из служб такси. Во время поездки мужчина свернул в лес на Новоирпенской трассе. Там он избил и изнасиловал пострадавшую орально. Также насильник заставил ее перевести 4500 гривен с карты на свой счет, забрал мобильный телефон, а после этого уехал.

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