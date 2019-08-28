Общество и люди

Концерт Нино Катамадзе и «Фестиваль мороженого»: куда пойти в Киеве в выходные

В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:

1 сентября — гала-концерт,

3 сентября — балет «Лесная песня»,

4 сентября — опера «Запорожец за Дунаем».

Начало в 19:00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.

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31 августа и 1 сентября на Контрактовой площади пройдет ярмарка «Київські контракти». В программе: образовательные мастер-классы, уроки гончарства, боди-арта, вышивки; выступление музыкальных коллективов; театральные перформансы; кинопоказы.

Начало в 10:00.

Вход свободный.

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31 августа и 1 сентября в Национальном ботаническом саду им. Гришко состоится Borjomi Fest. В программе: выступления грузинских коллективов, блюда от грузинских ресторанов Киева, интерактивная детская зона и концерт популярной грузинской певицы Нино Катамадзе.

Начало в 11:00.

Адрес: ул. Тимирязевская, 1.

Цена: 20—50 грн.

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31 августа и 1 сентября Украинский дом приглашает на «Фестиваль мороженого». В программе праздника концерт, беспроигрышные лотереи, конкурсы, викторины, аквагрим, награждение победителей.

Адрес: ул. Крещатик, 2.

Вход свободный.

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4 сентября в 19:00 в Доме звукозаписи Украинского радио пройдет концерт выдающейся американской скрипачки Мидори. В программе: произведения Бетховена, Безбородько, Остаповича.

Адрес: ул. Леонида Первомайського, 5б.

Цена: от 99 грн.

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31 августа на территории арт-завода «Платформа» желающие могут посетить «Charity Weekend. Здоровый день с Машей Ефросининой». Также на спортивной сцене проведут занятия Анита Луценко, певица Даша Астафьева и тренер по тверку M.a.m.a.s.i.t.a. Собранные деньги будут переданы детям с врожденными пороками развития.

Начало в 12:00.

Адрес: ул. Беломорская, 1.

Цена: от 100 гривен, для детей до трех лет бесплатно.

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До 3 сентября в ЦСИ «Белый Свет» открыта выставка художника Вадима Петрова «Прихоти свободы».

Адрес: ул. Пушкинская, 21.

Вход свободный.

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До 15 сентября в Национальном музее Тараса Шевченко проходит выставка «Классика будущего», посвященная вопросам экологии. Выставка делится на четыре раздела: «Другая планета», «Виртуальная реальность», «Параллельный мир», «Будущее». В экспозиции можно увидеть знаменитое кресло-яйцо датского архитектора и дизайнера Арне Якобсена.

Адрес: бульвар Тараса Шевченко, 12.

Цена: 35 грн.

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До 7 октября в Музее книги и книгопечатания Украины действует выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Пантелеймона Кулиша.

Адрес: ул. Лаврская, 9, корпус 9.

Цена: от 10 грн.

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Бесплатно можно посетить: 29 августа — мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко, ул. Вышгородская, 5; Национальный музей Тараса Шевченко, бул. Тараса Шевченко, 12; Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского, ул. Пань­ковская, 9. 30 августа — Музей украинской диаспоры, ул. Московская, 40б; Национальный историко-архитектурный музей «Киевская крепость», ул. Госпитальная, 24а; Музей Ивана Гончара, ул. Лаврская, 19 (Ивана Мазепы, 29); Музей партизанской славы, ул. Славгородская (парк Партизанской славы).

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