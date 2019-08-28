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Политика

Петр Порошенко встретился с руководством Атлантического совета и представителями Конгресса США

19:45 28 августа 2019 101
Порошенко
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Пятый президент Украины, председатель политической партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко встретился с руководством Атлантического совета и представителями Конгресса США.

Это была теплая и интересная встреча, в ходе которой была подтверждена важность дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Стороны подчеркнули значение Украины для устойчивого и эффективного мира, безопасности и стабильности в Европе и странах Свободного мира, а также важность постоянного движения государства по пути европейской и евроатлантической интеграции.

Отмечена твердая двухпартийная и двухпалатная поддержка со стороны Вашингтона в деле противодействия российской агрессии и обеспечения восстановления суверенитета и территориальной целостности государства.

В ходе встречи Петр Порошенко подчеркнул критическую важность сохранения принципа «ничего об Украине без Украины».

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