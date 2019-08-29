Происшествия

Активисты разыскали и заставили извиниться водителя маршрутки, напавшего на парня с инвалидностью в Киеве (видео)

Активисты организации С14 нашли и заставили извиниться за свой поступок водителя маршрутки, который поиздевался над мужчиной, утратившим зрение в ходе Революции Достоинства и получил инвалидность.

Об этом говорится в сообщении организации в Twitter.

«Наши активисты в Чернигове поймали водителя, который жестко душил УБДшника. Он извинился, но не искренне. На видео все можете увидеть сами», — сказано в твите.

Наші активісти в Чернігові зловили водія, який жорстко душив убдшника.



Він вибачився, але не щиро.



На відео все можете побачити самі. pic.twitter.com/vsfjl1Eh5G — c14_news (@C14News) 28 августа 2019 г.

Оказалось, что виновника инцидента активистам пришлось искать довольно долго: почувствовав, что «запахло жареным», тот уволился по собственному желанию, а не «по статье».

«Пострадавший УБДшник уже написал заявление в РУВД, есть все доказательства виновности водителя. Поэтому наказания не избежать», — уточнили активисты.

Напомним, инцидент произошел в Киеве возле станции метро Лесная. Водитель маршрутки «Киев — Чернигов» отказался везти мужчину, несмотря на предъявленное удостоверение участника боевых действий (УБД). Далее последовала история с пересаживанием пассажиров в другой автобус и попыткой придушить льготника, когда тот в очередной раз попытался войти в транспортное средство.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре водитель маршрутки по-хамски отказал матери погибшего от ран, полученных в боях за Илловайск, бойца батальона Днепр-1 в льготном проезде по соответствующему удостоверению.

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