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Происшествия

Активисты разыскали и заставили извиниться водителя маршрутки, напавшего на парня с инвалидностью в Киеве (видео)

0:20 29 августа 2019 78
Водитель маршрутки
Инф. «ФАКТОВ»

Активисты организации С14 нашли и заставили извиниться за свой поступок водителя маршрутки, который поиздевался над мужчиной, утратившим зрение в ходе Революции Достоинства и получил инвалидность.

Об этом говорится в сообщении организации в Twitter.

«Наши активисты в Чернигове поймали водителя, который жестко душил УБДшника. Он извинился, но не искренне. На видео все можете увидеть сами», — сказано в твите.

Оказалось, что виновника инцидента активистам пришлось искать довольно долго: почувствовав, что «запахло жареным», тот уволился по собственному желанию, а не «по статье».

«Пострадавший УБДшник уже написал заявление в РУВД, есть все доказательства виновности водителя. Поэтому наказания не избежать», — уточнили активисты.

Напомним, инцидент произошел в Киеве возле станции метро Лесная. Водитель маршрутки «Киев — Чернигов» отказался везти мужчину, несмотря на предъявленное удостоверение участника боевых действий (УБД). Далее последовала история с пересаживанием пассажиров в другой автобус и попыткой придушить льготника, когда тот в очередной раз попытался войти в транспортное средство.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре водитель маршрутки по-хамски отказал матери погибшего от ран, полученных в боях за Илловайск, бойца батальона Днепр-1 в льготном проезде по соответствующему удостоверению.

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