- 01:29 Визит Зеленского помог? НАБУ провело обыски у скандального «лесника» (фото шикарного поместья)
- 00:50 В Дрогобыче под завалами дома нашли и спасли кота (трогательное фото)
- 00:20 Активисты разыскали и заставили извиниться водителя маршрутки, напавшего на парня с инвалидностью в Киеве
- 28.08 23:57 Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов: известны возможные соперники «Шахтера»
- 28.08 23:55 Стали известны все участники группового турнира Лиги чемпионов: видеообзоры матчей
- 28.08 23:45 Женская сборная Украины проиграла «матч за жизнь» на ЧЕ по волейболу
- 28.08 23:43 В Раде окончательно определились с главами комитетов (список)
- 28.08 23:26 В Чернигове бетономешалка с отказавшими тормозами таранила троллейбус: есть пострадавшие
- 28.08 23:26 Ореховый Спас 2019: поздравления с праздником и открытки
- 28.08 23:14 Свитолина обыграла титулованную Уильямс на US Open: видеообзор матча
- 28.08 23:07 Отец сбросил 3-летнего малыша в 18-метровый колодец: первые подробности ЧП в Черкасской области
- 28.08 22:43 Начальники четырех областных управлений Нацполиции лишились своих должностей
Активисты разыскали и заставили извиниться водителя маршрутки, напавшего на парня с инвалидностью в Киеве (видео)
Активисты организации С14 нашли и заставили извиниться за свой поступок водителя маршрутки, который поиздевался над мужчиной, утратившим зрение в ходе Революции Достоинства и получил инвалидность.
Об этом говорится в сообщении организации в Twitter.
«Наши активисты в Чернигове поймали водителя, который жестко душил УБДшника. Он извинился, но не искренне. На видео все можете увидеть сами», — сказано в твите.
Наші активісти в Чернігові зловили водія, який жорстко душив убдшника.— c14_news (@C14News) 28 августа 2019 г.
Він вибачився, але не щиро.
На відео все можете побачити самі. pic.twitter.com/vsfjl1Eh5G
Оказалось, что виновника инцидента активистам пришлось искать довольно долго: почувствовав, что «запахло жареным», тот уволился по собственному желанию, а не «по статье».
«Пострадавший УБДшник уже написал заявление в РУВД, есть все доказательства виновности водителя. Поэтому наказания не избежать», — уточнили активисты.
Напомним, инцидент произошел в Киеве возле станции метро Лесная. Водитель маршрутки «Киев — Чернигов» отказался везти мужчину, несмотря на предъявленное удостоверение участника боевых действий (УБД). Далее последовала история с пересаживанием пассажиров в другой автобус и попыткой придушить льготника, когда тот в очередной раз попытался войти в транспортное средство.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре водитель маршрутки по-хамски отказал матери погибшего от ран, полученных в боях за Илловайск, бойца батальона Днепр-1 в льготном проезде по соответствующему удостоверению.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»