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Водитель маршрутки оскорбил мать погибшего участника АТО: в сети волна возмущения
В Днепре водитель маршрутки по-хамски отказал матери погибшего от ран, полученных в боях за Илловайск, бойца батальона Днепр-1 в льготном проезде по соответствующему удостоверению. Ранее сообщалось, что парламент принял в первом чтении проект закона, ужесточающего ответственность за отказ в перевозке льготных категорий населения.
Об этом сама Галина Кузьменко написала в социальных сетях. «Ты в АТО, что ли, служила? Ну и что, что твой сын погиб. С…, б…, знал бы, не остановился. Пиши жалобу, я не боюсь никого», — заявил матери погибшего бойца водитель.
Под этим постом завязалась жаркая дискуссия, а участники боевых действий собрались провести «профилактическую беседу» с маршрутчиком.
На следующий день после того, как эта запись появилась в социальных сетях, стало известно, что водителя-грубияна отстранили от работы. Как сообщает «Відкритий», глава регионального профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Михаил Тонконогий заявил, что в пятницу, 7 июня, по этому вопросу созывают специальную комиссию на предприятии, которое обслуживает данный маршрут.
«Скорее всего, будем инициировать увольнение водителя. Водители у нас все проинструктированы, что должны возить всех участников АТО и ООС, а также тех, кто приравнивается к ним. В частности, семьи погибших героев. В принципе до этого не было почти никаких конфликтов. Это одиночные вызывающие случаи, когда водители не понимают, что необходимо уважать участников АТО и семьи погибших героев. Такие люди будут в подобных случаях уволены», — заявил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети рассказали о водителе маршрутки, который под Киевом взял пассажира-военного и отказался брать деньги за проезд, сказав: «Благодаря вам моя страна существует».
Фото с сайта https://opentv.mediа
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