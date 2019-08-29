Украина

Сфотографируется голой на мосту: модель из Днепра вмешалась в спор Зеленского и Филатова

Модель из Днепра Анна Минюкова пообещала провести «голую» фотосессию, если ремонт Центрального моста будет завершен до 14 сентября. Об этом пишут местные СМИ.

В частности, в конце июля девушка опубликовала в соцсети пост, адресованный мэру Днепра Борису Филатову, который, как известно, заключил пари с президентом Владимиром Зеленским о том, что если не закончит ремонт моста до Дня города (14 сентября), то уйдет в отставку.

Минюкова, в свою очередь, решила поддержать своего любимого мэра и пообещала, что если он выиграет, то получит от нее «бонус» — фото в обнаженном виде..

Пока что девушка сфотографирована в рабочем комбинезоне, надетом на голое тело.

Журналисты сообщают, что инспекцией мостов Анна уже занималась в Киеве, куда ее приглашали экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко и экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян (фото с ними есть на ее странице в Instagram).

Отмечается, что проверкой мостовых переправ Аня занимается не просто так — по образованию она инженер мостов и транспортных туннелей, и это ее основная специализация. Сейчас девушка работает инженером в немецкой строительной компании.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 18 июля в Днепре полностью закрыли на два месяца Центральный (Новый) мост для завершения его ремонта. По словам Филатова, мост является самым длинным в Украине по протяженности над водой, при этом не ремонтировался 50 лет и мог обвалиться вместе с людьми и автомобилями.

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