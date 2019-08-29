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Украина

Сфотографируется голой на мосту: модель из Днепра вмешалась в спор Зеленского и Филатова

2:55 29 августа 2019 45
Ася на мосту
Инф. «ФАКТОВ»

Модель из Днепра Анна Минюкова пообещала провести «голую» фотосессию, если ремонт Центрального моста будет завершен до 14 сентября. Об этом пишут местные СМИ.

В частности, в конце июля девушка опубликовала в соцсети пост, адресованный мэру Днепра Борису Филатову, который, как известно, заключил пари с президентом Владимиром Зеленским о том, что если не закончит ремонт моста до Дня города (14 сентября), то уйдет в отставку.

Минюкова, в свою очередь, решила поддержать своего любимого мэра и пообещала, что если он выиграет, то получит от нее «бонус» — фото в обнаженном виде..

Пока что девушка сфотографирована в рабочем комбинезоне, надетом на голое тело.

Журналисты сообщают, что инспекцией мостов Анна уже занималась в Киеве, куда ее приглашали экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко и экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян (фото с ними есть на ее странице в Instagram).

Отмечается, что проверкой мостовых переправ Аня занимается не просто так — по образованию она инженер мостов и транспортных туннелей, и это ее основная специализация. Сейчас девушка работает инженером в немецкой строительной компании.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 18 июля в Днепре полностью закрыли на два месяца Центральный (Новый) мост для завершения его ремонта. По словам Филатова, мост является самым длинным в Украине по протяженности над водой, при этом не ремонтировался 50 лет и мог обвалиться вместе с людьми и автомобилями.

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