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София Ротару впервые за 9 месяцев выступила в России (видео)
Несмотря на непростые отношения между Украиной и РФ, вызванные агрессией России против нашей страны, София Ротару решила возобновить гастрольную деятельность в стране-агрессоре.
Такое решение она приняла после разговора с Игорем Крутым, который написал для нее песни «Соло для планеты с оркестром» и «Белые ландыши». А так как Крутой является главным организатором музыкального фестиваля «Новая волна» в Сочи, то именно он и стал первой площадкой, где артистка появилась впервые за девять месяцев, пишет кр.ru.
София Ротару стала участницей гала-концерта «Вечер премьер», где исполнила свою новую композицию «Вечные небеса» в характерной для артистки манере.
Уже после окончания вечера Ротару все-таки призналась журналистам, что она очень волновалась, но все прошло хорошо, зрители тепло встретили певицу.
Помимо народной артистки СССР в Сочи прибыли Таисия Повалий, Светлана Лобода и Ани Лорак. В самом же конкурсе участвуют Taras и дуэт ANNA MARIA.
Напомним, 7 августа Софии Ротару исполнилось 72 года. Этот не юбилейный день рождения звезда встретила в окружении близких, детей и внуков.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров был вынужден на прошлой неделе сделать важное заявление о здоровье певицы. Он опроверг информацию российских СМИ о том, что сейчас София Михайловна лечится от онкологии в Крыму.
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