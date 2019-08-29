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Шоу-бизнес

София Ротару впервые за 9 месяцев выступила в России (видео)

5:17 29 августа 2019 47
София Ротару
Инф. «ФАКТОВ»

Несмотря на непростые отношения между Украиной и РФ, вызванные агрессией России против нашей страны, София Ротару решила возобновить гастрольную деятельность в стране-агрессоре.

Такое решение она приняла после разговора с Игорем Крутым, который написал для нее песни «Соло для планеты с оркестром» и «Белые ландыши». А так как Крутой является главным организатором музыкального фестиваля «Новая волна» в Сочи, то именно он и стал первой площадкой, где артистка появилась впервые за девять месяцев, пишет кр.ru.

София Ротару стала участницей гала-концерта «Вечер премьер», где исполнила свою новую композицию «Вечные небеса» в характерной для артистки манере.

Уже после окончания вечера Ротару все-таки призналась журналистам, что она очень волновалась, но все прошло хорошо, зрители тепло встретили певицу.

Помимо народной артистки СССР в Сочи прибыли Таисия Повалий, Светлана Лобода и Ани Лорак. В самом же конкурсе участвуют Taras и дуэт ANNA MARIA.

Напомним, 7 августа Софии Ротару исполнилось 72 года. Этот не юбилейный день рождения звезда встретила в окружении близких, детей и внуков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров был вынужден на прошлой неделе сделать важное заявление о здоровье певицы. Он опроверг информацию российских СМИ о том, что сейчас София Михайловна лечится от онкологии в Крыму.

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