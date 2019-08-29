Компания молодежи разбилась в ночном ДТП под Винницей: есть погибшие

Происшествия

В ночь на четверг, 29 августа, на трассе в районе Ладыжина Винницкой области в ДТП погибли два человека. Ранее в Николаевской области в дорожно-транспортном происшествии погиб двухлетний ребенок, а девятилетняя девочка и 14-летний мальчик получили травмы.

Как сообщает «Vinbazar», Opel Vectra с компанией молодежи слетел в кювет возле села Лукашовка. Трагедия произошла на закругленном участке дороги — водитель не справился с управлением. Водитель 1993 года рождения и пассажир 1994 года рождения погибли. Две девушки 2000 и 2001 годов рождения получили травмы. Еще один пассажир не пострадал.

Все участники ДТП — жители Тростянецкого района. Заклинившие дверцы авто помогали открыть спасатели, прибывшие на место трагедии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Львовской области на курорте Славское произошла трагедия — в ДТП попал автомобиль, водитель которого погнался за мотоциклистом, с которым у него возник конфликт. 36-летний львовянин, не справившись с управлением, съехал в кювет. Он и его пассажир погибли на месте. Еще два пассажира попали в больницу.

Фото с сайта https://vinbazar.com.



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