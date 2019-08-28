Происшествия

Один ребенок погиб, еще двое травмированы: водитель "под кайфом" стал виновником трагедии в Николаевской области

В результате ДТП вблизи села Сэбин Новоодесского района Николаевской области погиб двухлетний ребенок, девятилетняя девочка и 14-летний мальчик травмированы. Напомним, вечером 26 августа на Житомирской трассе под Киевом произошло сразу пять ДТП.

Как сообщили в Николаевском областном главке полиции, автоавария произошла около 20:30 27 августа на 200 км автодороги «Николаев — Благовещенск».

36-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, двигаясь в направлении Новой Одессы, не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.

Водитель ВАЗа не пострадал. От полученных травм на месте погиб двухлетний ребенок. В салоне автомобиля находились еще двое несовершеннолетних детей — девятилетняя девочка и 14-летний мальчик. Их госпитализировали с травмами.

По словам водителя, причиной автоаварии могла стать неисправность транспортного средства, которая возникла во время движения.

Во время медицинского освидетельствования правоохранители выяснили, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Виновник ДТП задержан. В ближайшее время ему объявят о подозрении и изберут меру пресечения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в Киеве на Днепровской Набережной, 19а, в котором пострадали мама с ребенком. Также сообщалось о ДТП на трассе Киев — Чоп, в котором погиб шестилетний ребенок.



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