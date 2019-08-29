Происшествия

В Запорожье водитель на джипе влетел на детскую площадку: фото последствий

В Запорожье водитель вылетел на детскую площадку и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Ранее в Раховском районе (Закарпатская область) в ДТП попал рейсовый автобус, столкнувшийся с легковушкой.

Фотографии с места ЧП на детской площадке опубликовали на страничке в соцсетях полиции Запорожской области.

Правоохранители сообщили, что информацию о происшествии на улице Почтовой получили рано утром. Один из жильцов дома сообщил, что его авто, припаркованное под домом, было повреждено, а рядом стоит другая поврежденная машина.

Сам виновник ДТП объявился днем позже и сознался в содеянном. Ему выписали несколько админпротоколов: по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст. 122−4 (Оставление места ДТП), ст. 126 (Управление транспортным средством без полиса обязательного страхования) КоАП. Машину забрали на штрафплощадку.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе Ладыжина Винницкой области в ДТП погибли два человека — водитель и пассажир. Две девушки, находившиеся в авто, которое слетело в кювет, получили травмы, а еще один парень отделался легким испугом.



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