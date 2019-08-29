Дэвид Бекхэм умоляет свою жену Викторию завязать с алкоголем — СМИ

Шоу-бизнес

Бывший английский футболист Дэвид Бекхэм умоляет свою жену-дизайнера Викторию (сейчас супруги отдыхают на яхте Элтона Джона) завязать с алкоголем, поскольку это уже превратилось в проблему. Так, по крайней мере, утверждает американский таблоид Star. Источник издания уверяет, что данный вопрос остро стоит уже много лет, но до сих пор Дэвид смотрел на это сквозь пальцы, поскольку «и сам не был ангелом в других сферах брака». Однако сейчас он велел Виктории перестать пить, поскольку собирается переехать с семьей в Майами, где он основал новый футбольный клуб «Интер». «Меньше всего ему хочется, чтобы подвыпившая Виктория вываливалась из ресторана или позорила его заплетающимся языком на важных деловых встречах», — пишет издание. Бекхэм хочет, чтобы супруга сконцентрировалась на семейном бренде и вела полностью здоровый образ жизни.

Как сообщает Star, бывшая участница группы Spice Girl обожает шампанское. Она запросто может опрокинуть в себя пару бокалов. А, учитывая ее хрупкое телосложение и тот факт, что она пьет на пустой желудок, алкоголь очень быстро ударяет ей в голову.

Пресс-секретарь Виктории опровергает слухи о том, что она алкоголичка, называя их чепухой. А вот актриса Ева Лонгория, когда ее спрашивали в одном из телеинтервью, кто из гостей был самым пьяным на ее свадьбе, которую она пышно праздновала в 2016 году, ответила, что колеблется сделать выбор между певцом Рики Мартином и Викторией Бекхэм.

Ранее издание The Sun рассказывало о том, как миссис Бекхэм, мать четырех детей, избегает соблазна выпить лишнего на вечеринках. Она жует кофейные зерна. Это ослабляет тягу к спиртному и позволяет избежать похмелья на следующий день. Правда, ее старший сын Бруклин не в восторге от этого метода и находит его «отвратительным».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Виктория Бекхэм засветила потрясающие ноги во время семейного отдыха в Италии.

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