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45-летняя Виктория Бекхэм в микро-шортах засветила потрясающие ноги (фото)
Дизайнер модной одежды и бывшая певица Виктория Бекхэм поделилась в соцсетях фотографиями семейного отдыха в Италии. Она опубликовала ряд снимков своего мужа, экс-футболиста Дэвида Бекхэма, и четырех их детей — сыновей Бруклина, Ромео и Круса и дочки Харпер.
Семейство развлекалось полетами на парашюте за катером, морскими прогулками на яхте, сессиями йоги, обедами в ресторанах, ездой на лошадях и велосипедах.
Сама 45-летняя Виктория предстает на ряде снимков в микроскопических джинсовых шортах, обнажающих ее потрясающие ноги. «Вот это да! Все знают, что Виктория умеет одеваться. Но она умеет еще и раздеваться!», — отозвались в комментариях ее фанаты.
Поклонники отметили отсутствие девушки старшего сына Бекхэмов Бруклина — 21-летней модели Ханы Кросс. Пошли слухи, что молодые люди все же расстались. Как писали «ФАКТЫ», Дэвид ранее намекал своего первенцу, что Хана — не самая подходящая пара для него, поскольку они с Бруклином все время ссорились и скандалили на публике.
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