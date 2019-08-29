Общество и люди

Перед началом учебного года в родительских группах в соцсетях активно обсуждается вопрос школьной формы. Сейчас это особенно актуально, ведь два месяца назад президент Владимир Зеленский отменил указ 1996 года «О школьной форме для учеников средних учреждений образования». На этот указ ссылались многие школы и лицеи, в которых школьная форма до сих пор была обязательной. И хотя министр образования Лилия Гриневич неоднократно заявляла о том, что принуждать детей к подобному дресс-коду не имеет права ни одно учебное заведение, во многих школах и лицеях учеников заставляли носить форму (а часто еще и форму конкретного производителя, которую нужно было покупать в конкретном магазине). Что изменится теперь? И что делать, если руководство школы все же настаивает на покупке формы? «ФАКТЫ» разбирались в этом вопросе.

Владимир Зеленский отменил указ 1996 года, отреагировав на соответствующую петицию сопредседателя общественной организации «Батьки SOS» Алены Парфеновой.

«Указ 1996 года принят для обеспечения детей недорогой школьной формой, а социально незащищенные категории населения должны были получать ее бесплатно. Этого не происходит. В настоящее время школьная форма является настолько дорогой, что это существенно отражается на бюджете семей, имеющих детей школьного возраста. А существование этого указа дает право отдельным авторитарным руководителям школ требовать от родителей приобретения формы определенного образца, нередко по завышенным ценам», — сказано в петиции.

— К сожалению, у нас даже после отмены этого указа ничего не изменилось, — рассказала «ФАКТАМ» мама ученика 7-го класса одного из киевских лицеев. — Несколько недель назад классный руководитель сообщила, что форма для всех обязательна. Дескать, отмена президентского указа еще ни о чем не говорит, так как есть устав лицея, в котором прописано, что форма должны быть. И руководство лицея не хочет слышать никаких аргументов. Форма, которую нам говорят покупать, недешевая. В прошлом году обошлась в 3 тысячи гривен. Ребенок быстро растет, и для нашей семьи это очень ощутимые расходы.

Родители одноклассников сына тоже недовольны. Но когда я предложила им вместе обратиться в районное управление образования, почти никто меня не поддержал. Сказали, что не хотят ссориться с руководством лицея — мол, детям здесь еще не один год учиться. Они боятся скандала и покупают форму на следующий год. А наша семья оказалась заложником ситуации. Указ об обязательной школьной форме вроде бы отменили, но нас все равно заставляют ее покупать.

Наша собеседница не назвала номер лицея по той же причине — говорит, что не хочет, чтобы у ее ребенка возникли проблемы. Но, как выяснили «ФАКТЫ», такая ситуация сейчас сложилась во многих учебных заведениях. Что же делать родителям, которые не хотят выполнять подобное требование руководства школы?

— В группе «Батьки SOS» в Facebook можно найти много жалоб от родителей, которых вынуждали покупать школьную форму. Да еще и форму определенного производителя, — рассказала «ФАКТАМ» сопредседатель общественной организации «Батьки SOS» Елена Бондаренко. — Знаю, что в одном киевском учебном заведении ученикам говорили покупать даже носки с эмблемой лицея. Я сама столкнулась с этой проблемой, когда восемь лет назад мой ребенок пошел в Введенскую гимназию в Киеве. Тогда для учеников начальных классов привезли форму определенного производителя, которую должны были купить все родители. Мы это сделали. А потом увидели, что происходит. Как мальчиков в 30-градусную жару заставляли носить галстуки и пиджаки, которые нельзя было снять даже во время урока. Дети выходили из класса насквозь мокрые. Но пиджаки не снимали, «потому что учительница будет ругать». В средней школе нам сказали, что дети должны купить форму у украинского дизайнера в ателье на улице Шелковичной в самом центре Киева. В этом ателье цены были в три раза выше, чем на фабрике «Юность». Несколько лет назад форма из такого ателье стоила около трех с половиной тысяч гривен. Нам в приказном порядке сказали покупать только эту форму. При этом на бумаге все было оформлено так, как будто это было желание родителей — одеть детей именно у этого дизайнера. В уставе лицея форму прописывали на основании указа президента 1996 года, который сейчас отменили. Соответственно, требовать от учеников носить форму теперь точно никто не может.

— Это касается не только школ, но и специализированных лицеев?

— Это касается всех коммунальных учреждений образования. И если лицей коммунальный (а у нас таковых большинство), разумеется, и его тоже. Школа не может устанавливать дополнительные требования, не предусмотренные законодательством. Принуждая учеников покупать форму, школа фактически вводит финансовые ограничения, которые мешают учащемуся получить среднее образование. А это уже нарушение права ребенка на образование. Исключить ребенка из школы за то, что он не носит форму, никто не сможет. Это противозаконно. Есть четко определенный перечень причин, по которым ребенка можно отчислить, и нежелание носить школьную форму в него не входит. А если учителя попробуют психологически давить на такого школьника (оскорблять, унижать перед классом), то это уже буллинг и жестокое обращение с ребенком, что является правонарушением.

— В защиту школьной формы многие говорят, что она учеников дисциплинирует. Как по-вашему, в этом есть рациональное зерно?

— Школьная форма ограничивает ребенка в движениях, в ней неудобно бегать, прыгать и вести себя так, как должен себя вести ребенок. В большинстве наших школ дети не имеют права бегать даже на переменах и должны быть «красиво одеты». «Красиво» — это, в понимании многих, в костюме и галстуке, как они будут одеваться в будущем. Но мир изменился, и сейчас деловой дресс-код никак не влияет на доходы человека и не коррелируется с его внешним видом. Вы же знаете известную шутку о том, что люди в костюмах работают на людей в шортах. Мы уже не первый год говорим о том, почему нельзя принуждать детей носить школьную форму. В то же время мы разработали общие рекомендации для учащихся. Речь идет об элементарной технике безопасности: например, не носить высокие каблуки, острые украшения, не надевать одежду с надписями, которые обижают других людей. Само собой, не приходить на занятия в купальнике.

Родителям, детей которых, несмотря ни на что, заставляют носить форму, Елена Бондаренко рекомендует в первую очередь написать заявление об отказе от школьной формы.

— Мы разработали пример такого заявления, где сказано, почему детей не могут заставить носить форму, — говорит Елена Бондаренко. - Заявление нужно написать в первую очередь для того, чтобы зафиксировать свою позицию и показать, что вы знаете законодательство, а значит, надавить на вас не получится. Если же с подобными требованиями обращаются напрямую к школьнику, ребенок должен просто сказать учительнице, чтобы этот вопрос она обсуждала с его родителями. Чаще всего, если руководство школы или учителя видят, что родители имею четкую позицию и знают свои права, они сами не будут идти на конфликт и кого-то к чему-либо принуждать.

В Министерстве образования «ФАКТАМ» подтвердили, что заставлять детей носить школьную форму не имеют права как в обычных школах, так и в специализированных лицеях.

— Тут стоит рассказать историю вопроса и появления президентского указа 1996 года, который сейчас отменили, — сказала «ФАКТАМ» советник министра образования Оксана Макаренко. — В 1996 году президент Украины Леонид Кучма вместе с правительством и парламентом принял решение о введении обязательности школьной формы. Тогда этот шаг был продиктован заботой о детях из малообеспеченных семей, сиротах и еще некоторых категориях граждан, которым не нужно было покупать эту форму самим — им выдавали ее в школе бесплатно. Но финансирование на это практически не выделялось, а на уровне школы родители вынуждены были покупать форму не только своим детям, но и скидываться на форму тем учащимся, которые не могли себе этого позволить.

Некоторые эксперты трактовали это решение как попытку поддержать отечественные предприятия легкой промышленности. Но, согласитесь, для того, чтобы поддержать сирот или наши предприятия, не обязательно всех детей в приказном порядке одевать в унылую, неудобную, старомодную униформу. Которая к тому же часто стоит дороже красивой и удобной детской одежды. На уровне Кабмина положение об обязательной школьной форме давно отменили. И министр образования Лилия Гриневич не раз говорила о том, что никто не может принуждать родителей покупать детям школьную форму. Тем не менее некоторые учебные заведения это практиковали, ссылаясь на тот самый президентский указ 1996 года. Часто это было связано как раз с тем, что директора школ или представители родительского комитета не хотели лишаться дополнительного источника дохода.

— Что делать, если руководство школы даже после отмены президентского указа заставляет покупать форму?

— Родителям, которые с этим не согласны, нужно проявить активную позицию. Вы можете не одевать своего ребенка в школьную форму. Можете инициировать собрание органов местного самоуправления школы и еще раз обсудить эту тему, ссылаясь на новый указ президента об отмене школьной формы. В любом случае отчислить ребенка из школы и отказать ему в праве на образование из-за того, что он отказывается носить форму, никто не может.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, о том, что перед новым учебным годом на плечи родителей учеников ложатся расходы не только на покупку школьной формы, но и других необходимых школьнику предметов. В какую сумму могут обойтись сборы детей в школу в 2019 году, читайте здесь.

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