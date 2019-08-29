Украина

Прокуратура оспорит приговор Владиславе Трохимчук, которую приговорили к восьми годам лишения свободы за то, что она оставила двоих маленьких детей дома одних, в результате чего умер годовалый малыш.

Как сообщает пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, суд не посчитал действия горе-матери, закрывших детей в квартире на 11 дней одних без еды и воды, умышленным убийством, квалифицировав это как «оставление в опасности».

«Несмотря на собранные доказательства и показания свидетелей, от которых стыла кровь, суд не нашел оснований считать ее действия умышленным убийством и назначил наказание по ч. 3 ст. 135 УК Украины в виде 8 лет лишения свободы», — пишет Надежда Максимец на своей страничке в социальных сетях и добавляет, что Трохимчук зачтут время, которое она провела в СИЗО, по закону Савченко.

То есть, в заключении Владислава Трохимчук проведен еще четыре года. В свою очередь, обвинение просило для горе-матери пожизненное заключение.

Материал об этом громком деле «Горе-мать, оставившая малышей умирать от голода, выпрашивала в Интернете деньги «на лечение дочери» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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