- 16:26 В Италии проснулся вулкан Стромболи: впечатляющие фото и видео стихии
- 16:19 Разумков избран спикером Верховной Рады
- 16:05 Депутата от "Слуги народа" поймали на нецензурной переписке о Супрун
- 15:55 Хотела спрыгнуть с крыши: патрульные спасли девушку от суицида в Кропивницком
- 15:46 "Европейская солидарность" ушла в оппозицию в Верховной Раде
- 15:37 Меркель и Путин обсудили Украину и встречу в "нормандском формате"
- 15:37 Первое заседание Верховной Рады девятого созыва: все подробности, фото, видео и реакция соцсетей
- 15:35 Новому депутату не выдали удостоверение в Раде: названа причина
- 15:32 Выйдет по "закону Савченко": прокуратура оспорит приговор матери, заморившей до смерти сына голодом
- 15:31 В Киеве грузовик сбил ребенка на пешеходном переходе: эксклюзивные фото с места ЧП
- 15:29 Звезд российского кино обокрали на съемочной площадке
- 15:02 Трагедия в Дрогобыче: траур объявлен во всей Львовской области
Выйдет по "закону Савченко": прокуратура оспорит приговор матери, заморившей до смерти сына голодом
Прокуратура оспорит приговор Владиславе Трохимчук, которую приговорили к восьми годам лишения свободы за то, что она оставила двоих маленьких детей дома одних, в результате чего умер годовалый малыш.
Как сообщает пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, суд не посчитал действия горе-матери, закрывших детей в квартире на 11 дней одних без еды и воды, умышленным убийством, квалифицировав это как «оставление в опасности».
«Несмотря на собранные доказательства и показания свидетелей, от которых стыла кровь, суд не нашел оснований считать ее действия умышленным убийством и назначил наказание по ч. 3 ст. 135 УК Украины в виде 8 лет лишения свободы», — пишет Надежда Максимец на своей страничке в социальных сетях и добавляет, что Трохимчук зачтут время, которое она провела в СИЗО, по закону Савченко.
То есть, в заключении Владислава Трохимчук проведен еще четыре года. В свою очередь, обвинение просило для горе-матери пожизненное заключение.
Материал об этом громком деле «Горе-мать, оставившая малышей умирать от голода, выпрашивала в Интернете деньги «на лечение дочери» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?