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В Италии проснулся вулкан Стромболи: впечатляющие фото и видео стихии
На итальянском острове Стромболи, расположенном в Тирренском море вблизи Сицилии, активизировался одноименный вулкан. Напомним, предыдущее сильное извержение вулкана было 3 июля этого года. Тогда из-за стихии погиб один итальянец, еще один человек пострадал.
В среду, 28 августа, побережье Сицилии засыпало песком, пеплом и другим вулканическим материалом, сообщает ANSA. Все это спровоцировало пожар.
Извержение вулкана почувствовали туристы и жители острова. Очевидцы рассказывают, что высокий столб дыма был виден за много километров, а само извержение было сильнее, чем 3 июля.
Пока ничего неизвестно о жертвах и пострадавших.
Вулкан Стромболи (высота 926 м) сохраняет активность как минимум в течение последних 2 тысяч лет, однако излияния лавы редки. Последнее (до этого года) было зафиксировано в 2014 году.
(video Elena Schiera) #Stromboli pic.twitter.com/wE4ynombvZ— Myrskysivusto Z (@ZatorP) August 28, 2019
Остров Стромболи является популярным местом отдыха для состоятельных туристов. Его еще называют «маяком Средиземноморья». Всего на острове проживает около 500 человек.
Как сообщали «ФАКТЫ», в конце мая на Сицилии произошло извержение крупнейшего в Европе вулкана Этна.
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