Мир

В Италии проснулся вулкан Стромболи: впечатляющие фото и видео стихии

На итальянском острове Стромболи, расположенном в Тирренском море вблизи Сицилии, активизировался одноименный вулкан. Напомним, предыдущее сильное извержение вулкана было 3 июля этого года. Тогда из-за стихии погиб один итальянец, еще один человек пострадал.

В среду, 28 августа, побережье Сицилии засыпало песком, пеплом и другим вулканическим материалом, сообщает ANSA. Все это спровоцировало пожар.

Извержение вулкана почувствовали туристы и жители острова. Очевидцы рассказывают, что высокий столб дыма был виден за много километров, а само извержение было сильнее, чем 3 июля.

Пока ничего неизвестно о жертвах и пострадавших.

Вулкан Стромболи (высота 926 м) сохраняет активность как минимум в течение последних 2 тысяч лет, однако излияния лавы редки. Последнее (до этого года) было зафиксировано в 2014 году.

Остров Стромболи является популярным местом отдыха для состоятельных туристов. Его еще называют «маяком Средиземноморья». Всего на острове проживает около 500 человек.

Как сообщали «ФАКТЫ», в конце мая на Сицилии произошло извержение крупнейшего в Европе вулкана Этна.

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