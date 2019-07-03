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Туристы в панике: в Италии проснулся вулкан Стромболи (фото, видео)
На итальянском острове Стромболи, расположенном в Тирренском море вблизи Сицилии, активизировался вулкан, что вызвало панику у туристов. Об этом сообщает Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Напомним, в конце мая на Сицилии произошло извержение крупнейшего в Европе вулкана Этна.
По данным агентство АНСА, по склонам вулкана на Стромболи стекает лава. Туристы рассказали, что услышали мощный взрыв, затем увидели столб пепла, а затем на остров обрушился «град камней».
Помимо этого, он выпускает большое количество черного густого дыма и выбрасывает раскаленные камни. Туристы, испугавшиеся извержения, пытаются спастись в воде.
Позже итальянское информагентство ANSA сообщило, что один турист погиб из-за извержения вулкана на острове Стромболи. Еще один турист, находившийся на склоне вулкана, пострадал. О национальности туристов пока ничего неизвестно.
Как сообщали «ФАКТЫ», в конце июня на Курильских островах проснулся вулкан Райкоке. А в марте на Камчатке (Россия) произошло извержение вулкана Шивелуч — он выбросил столб пепла на высоту до 4,5 км над уровнем моря.
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