Причастна охрана: вскрылись новые детали ликвидации Захарченко

Общество и люди

В убийстве бывшего главаря «ДНР» Александра Захарченко может быть замешана его собственная охрана. Об этом сообщает сепаратистский Telegram-канала Baza, ссылаясь на проведенное независимое расследование.

Бывший руководитель батальона «Восток», боевик Александр Ходаковский не раз утверждал, что охрану Захарченко нельзя было назвать профессиональной. В основном, это были близкие друзья и собутыльники Захарченко, которые часто ссорились «из-за близости к телу».

В день убийства, 31 августа 2018 года, Захарченко несколько раз менял свои планы, сам находился за рулем автомобиля и не извещал никого, в том числе телохранителей, о точном маршруте своих передвижений.

Как отмечают расследователи убийства Захарченко, в кафе «Сепар» его приезд был случайностью. Отмечается, что за несколько дней до взрыва заведение проверяли на наличие взрывчатки в связи с возможным приездом в Донецк российского певца Кобзона. Делала это та же смена, которая была с Захарченко.

Расследователи считают, что организаторы должны были владеть схемой кафе, информацией о сигнализации, камерах наружного и внутреннего наблюдения, охране. Кроме того, для установки взрывного устройства в потолке им бы потребовалось около 40 минут, а сделать это незаметно почти невозможно.

После ликвидации Захарченко следствие не могло получить один из серверов с записями камер видеонаблюдения в кафе — он находился у РГСО. Также стало известно, что после теракта личную охрану Захарченко опрашивали, но не проверяли на полиграфе в течение пяти месяцев.

Более того, журналистам удалось узнать, что во время теракта был отключен блокиратор сигналов сотовой связи, а один из охранников главаря «ДНР» вел себя странно: на записи с камер видно, как он что-то достает из-за спины, а затем сжимает это в руке.

Кроме того, на записи с другого ракурса видно, как сразу после взрыва он отбегает от места происшествия, хотя его коллеги, наоборот, бегут внутрь. На какое-то время он пропадает из поля зрения, потом возвращается.

Тем не менее так называемые власти «ДНР» намерены «увековечить» в Донецке память о боевике Захарченко, заменив памятник Тарасу Шевченко на памятник убитому главарю «республики», а также назвать в его честь площадь перед зданием бывшей облгосадминистрации.

Как писали «ФАКТЫ», сразу после ликвидации Захарченко, у новой «власти ДНР» возник интерес к награбленным ним активам.

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