В оккупированном Донецке предложили заменить памятник Шевченко бюстом Захарченко

Украина

В оккупированном Донецке всерьез обсуждается идея главаря террористов «ДНР» Дениса Пушилина назвать площадь перед захваченным боевиками весной 2014 года зданием бывшей Донецкой облгосадминистрации именем его взорванного предшественника Александра Захарченко. Одновременно с площадью, по задумке «идейных сторонников» боевиков, следует переименовать и примыкающий к площади бульвар и заменить установленный на нем памятник Тарасу Шевченко на памятник … «Бате».

Макет памятника Захарченко

«Считаю что это действительно важно для Республики. Это именно то, что называют скрепами, то что навсегда скрепит воедино землю и исторический выбор народа Донбасса… По логике вещей, на площади имени кого-либо, должен быть памятник. Но вот беда, там уже есть памятник Т.Г. Шевченко. Более того бульвар им. Шевченко, берёт своё начало как раз от площади», — пишет в Telegram пользователь под никнеймом «Хулиган».

По стилю изложения очень похоже, что под этим псевдонимом скрывается кремлевский пропагандист, вернувшийся на малую родину в 2014-м году, Роман Манекин. Он, как писали «ФАКТЫ» не раз попадал «на подвал», впав в немилость к «Бате».

Углубляясь в историю, автор поста отмечает, что вопрос о переносе памятника Шевченко обсуждала еще советская власть. Мол, неправильно, что он стоит спиной к обкому партии (ранее в здании находился еще и обком Компартии. Авт.).

Но Украина обрела независимость, и памятник оставили в покое, и он стал местом сбора патриотов Украины — как в мирное время, так и на пороге войны с Россией.

Евромайдан в Донецке, январь 2014 года

«Памятник Тарасу Шевченко всегда был местом сбора митингующих… Красивая идеологическая картина получается, не считаете? Символ украинской нации, который стоит жопой, простите, спиной к символическим местам рождения „республики“, начала „русской весны“ на Донбассе и „дому правительства ДНР“ (речь все о том же 11-этажном здании облсовета. Авт.) …Если решили переименовать (площадь Октябрьскую. Авт.), тогда надо, переименовать и бульвар. А памятник Шевченко, перенести в другое место, сносить не нужно. А на его месте установить бюст первого „главы Донецкой Народной Республики“ А.В. Захарченко», — пафосно резюмирует ревнивый хранитель скреп.

Судя по информации донецких пабликов, «церемония» переменования площади перед Донецким облсоветом назначена на 28 августа — ее планируют включить в программу траурных мероприятий к годовщине ликвидации Захарченко.

Напомним, памятник Захарченко, выполненный в полный рост, планировали установить в ресторане «Сепар», где 31 июля 2018 года главу «республики» ликвидировали вместе с его охранником.

Фото Татьяны Заровной

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