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Покажите тем, кто хочет мириться с Россией: в сети показали фото кладбища бойцов, погибших под Иловайском
В сети показали кладбище под Запорожьем, где похоронены погибшие под Иловайском украинские бойцы. Часть из них до сих пор не опознана, поэтому могилы остаются безымянными. Их фото разместил в Twitter блогер Vitauskas.
«Кладбище украинских бойцов погибших под Иловайском в нескольких км от Запорожья. Более 200 могил. Их убила Россия, русские „братья“. Большинство — неопознанные, так как тела были изуродованы», — прокомментировал он снимки.
При этом их автор призвал внимательно посмотреть на эти фото всем, кто выступает за мир с кремлевским фашизмом.
«Всякий, кто выступает за мир с кремлевским фашизмом, должен сначала посмотреть на это», — написал он.
Напомним, 29 августа 2019 года исполнилось пять лет «иловайской трагедии». когда впервые Россия открыто вторглась на территорию суверенной Украины. Тогда попавшим в «котел» украинским военным противник гарантировал гуманитарный коридор для выхода, но это закончилось расстрелом наших защитников.
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