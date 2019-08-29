ВСУ уничтожили группу диверсантов под Горловкой: у боевиков большие потери

Украина

Ночью 29 августа в районе Горловки (Донецкая область) военнослужащие полка Нацгвардии «Азов» в ответ на провокации со стороны боевиков в коротком бою уничтожили 4 российских наемников и одного тяжело раненного взяли в плен (ему оказали медицинскую помощь). Ранее бойцы 93-й бригады уничтожили очередной опорный пункт боевиков в зоне ООС.



О мастерстве «азовцев» в Facebook сообщил главный редактор «Цензор.Нет» Юрий Бутусов.



По словам Бутусова, в бою были захвачены документы и оружие. Бойцы «Азова» также сделали фото и видео попытки нарушения оккупационными войсками режима тишины и минских соглашений.



Журналист пишет, что бой завязался после того, как российские оккупационные войска обстреляли подразделения «Азова» в районе Горловки. Во время патрулирования «серой зоны» разведгруппа полка обнаружила российское подразделение. Затем завязался короткий бой, в котором оккупантам крупно не повезло.

«С нашей стороны потерь нет. Мастерские действия личного состава „Азова“, направленные на соблюдение режима „хлебного перемирия“, заслуживают самых высоких государственных наград», — отмечает журналист.

Напомним, полк «Азов» вернулся в зону проведения Операции объединенных сил в конце января 2019 года. Он был выведен с территории Донбасса в 2016 году. О бойцах «Азова» оккупанты придумали немало фейков.

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