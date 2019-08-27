Украина

Работали быстро и прицельно: в сети появилось яркое видео уничтожение позиции боевиков на Донбассе

Украинские защитники на Донбассе уничтожили очередной опорный пункт боевиков. В этот раз отличились минометчики 20-го отдельного мотопехотного батальона 93-й механизированной бригады.

Видео в Facebook опубликовано на странице фонда «Повернись живим».

Автор ролика Rustam Mustafaev пишет, что в тот вечер боевики обстреливали наши позиции из разных видов вооружения — работали из ПТРД, АГС, РПГ и стрелкового оружия.

«Пришлось успокоить противника. Работать надо было быстро и прицельно, чтобы не успели вычислить нашу позицию», — сообщает он.

По его словам с помощью дронов военнослужащим ВСУ удается добиваться высокой кучности стрельбы, то есть достигать большого количество разрывов снарядов на ограниченной площади.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали видео операции ВСУ на Донбассе, которую впервые сняли с момента проведения разведки до уничтожения базы боевиков с техникой. Операцию провели еще до введения режима «хлебного перемирия», которое постоянно нарушают российско-оккупационные войска.

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