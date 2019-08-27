24.98 / 25.24 27.62 / 28.04
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Работали быстро и прицельно: в сети появилось яркое видео уничтожение позиции боевиков на Донбассе

17:41 27 августа 2019 265
уничтожение опорного пункта боевиков
Инф. «ФАКТОВ»

Украинские защитники на Донбассе уничтожили очередной опорный пункт боевиков. В этот раз отличились минометчики 20-го отдельного мотопехотного батальона 93-й механизированной бригады.
Видео в Facebook опубликовано на странице фонда «Повернись живим».

Автор ролика Rustam Mustafaev пишет, что в тот вечер боевики обстреливали наши позиции из разных видов вооружения — работали из ПТРД, АГС, РПГ и стрелкового оружия.

«Пришлось успокоить противника. Работать надо было быстро и прицельно, чтобы не успели вычислить нашу позицию», — сообщает он.

По его словам с помощью дронов военнослужащим ВСУ удается добиваться высокой кучности стрельбы, то есть достигать большого количество разрывов снарядов на ограниченной площади.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали видео операции ВСУ на Донбассе, которую впервые сняли с момента проведения разведки до уничтожения базы боевиков с техникой. Операцию провели еще до введения режима «хлебного перемирия», которое постоянно нарушают российско-оккупационные войска.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер