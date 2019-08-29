Украина

Министром обороны Украины стал Андрей Загороднюк: что о нем известно

Рада утвердила на пост министра обороны Украины внештатного советника президента Украины Владимира Зеленского, члена наблюдательного совета государственной корпорации «Укроборонпром» Андрея Загороднюка, который в 2015−17 годах был руководителем проектного офиса реформ Министерства обороны.

Его кандидатуру поддержали 314 народных депутатов.

Высшее образование новый министр получил в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, а также в Университете Уорика и Оксфордском университете, после чего более 16 лет проработал на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях.

С начала российской агрессии Загороднюк был волонтером, возглавляемая им компания поставляла бойцам на Донбасс «буржуйки» и автомобили скорой помощи на базе бронированных инкассаторских машин.

Напомним, экс-министр обороны Степан Полторак написал рапорт об отставке в день инаугурации президента Владимира Зеленского, однако его увольнение не поддержала Верховная Рада.

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