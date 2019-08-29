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Украина

Министром обороны Украины стал Андрей Загороднюк: что о нем известно

18:42 29 августа 2019 1298
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
Инф. «ФАКТОВ»

Рада утвердила на пост министра обороны Украины внештатного советника президента Украины Владимира Зеленского, члена наблюдательного совета государственной корпорации «Укроборонпром» Андрея Загороднюка, который в 2015−17 годах был руководителем проектного офиса реформ Министерства обороны.

Его кандидатуру поддержали 314 народных депутатов.

Высшее образование новый министр получил в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, а также в Университете Уорика и Оксфордском университете, после чего более 16 лет проработал на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях.

С начала российской агрессии Загороднюк был волонтером, возглавляемая им компания поставляла бойцам на Донбасс «буржуйки» и автомобили скорой помощи на базе бронированных инкассаторских машин.

Напомним, экс-министр обороны Степан Полторак написал рапорт об отставке в день инаугурации президента Владимира Зеленского, однако его увольнение не поддержала Верховная Рада.

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