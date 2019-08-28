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СМИ назвали основного претендента на должность министра обороны
Новым министром обороны Украины может стать член наблюдательного совета «Укроборонпрома» и советник президента Андрей Загороднюк.
Об этом в Телеграм-канале пишет главный редактор «Левого берега» Соня Кошкина.
Загороднюк в начале июля стал советником президента Зеленского, а потом и членом наблюдательного совета «Укроборонпрома».
Он руководит компанией «Дискавери Буровое оборудование».
В 2015—2017 годах Загороднюк возглавлял Проектный офис реформ при министерстве обороны.
Напомним, нынешний министр обороны Степан Полторак в день инаугурации президента Владимира Зеленского написал рапорт об отставке, но остался руководить ведомством, так как его увольнение не поддержала Верховная Рада.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, на должность премьер-министра Украины может быть назначен заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук,
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