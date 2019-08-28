СМИ назвали основного претендента на должность министра обороны

Политика

Новым министром обороны Украины может стать член наблюдательного совета «Укроборонпрома» и советник президента Андрей Загороднюк.

Об этом в Телеграм-канале пишет главный редактор «Левого берега» Соня Кошкина.

Загороднюк в начале июля стал советником президента Зеленского, а потом и членом наблюдательного совета «Укроборонпрома».

Он руководит компанией «Дискавери Буровое оборудование».

В 2015—2017 годах Загороднюк возглавлял Проектный офис реформ при министерстве обороны.

Напомним, нынешний министр обороны Степан Полторак в день инаугурации президента Владимира Зеленского написал рапорт об отставке, но остался руководить ведомством, так как его увольнение не поддержала Верховная Рада.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, на должность премьер-министра Украины может быть назначен заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук,





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