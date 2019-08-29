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В Ровно мужчину засыпало землей на стройке: фото с места смертельного ЧП
В четверг, 29 августа, на строительной площадке вблизи микрорайона «На счастливом» в Ровно погиб мужчина. Напомним, в конце июля в селе Русаки под Киевом при проведении плановых работ на водонапорной башне погибли три работника коммунального управления водного хозяйства.
О ЧП на улице Вячеслава Черновола в Ровно сообщает областной главк полиции.
По предварительной информации, на строительстве жилого комплекса произошел сдвиг земли в котловане под коммуникации торгового центра — именно там и находился рабочий.
Мужчину, который еще был жив, коллеги достали из-под земли и вызвали скорую помощь. Однако, несмотря на принятые реанимационные мероприятия, жизнь 53-летнего жителя Ровно спасти не удалось.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о гибели украинца в Польше на строительстве газопровода. На него упала труба весом 10 тонн. Также сообщалось, что в Одессе с крыши на стройке жилой высотки сорвался рабочий. Его госпитализировали, но спасти жизнь не удалось.
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