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Украина

Баканов назначен главой СБУ

19:44 29 августа 2019 186
Иван Баканов
Инф. «ФАКТОВ»

Верховная Рада назначила главой Службы безопасности Украины 45-летнего Ивана Баканова, который фактически исполнял эти обязанности с 22 мая 2019 года, а перед этим руководил предвыборным штабом Зеленского и являлся главой партии «Слуга народа».

Кандидатуру Баканова одобрили 319 депутатов, также 333 депутатов на заседании 29 августа проголосовали за отставку экс-главы СБУ Василия Грицака.

С 28 мая 2019 года Баканов является также членом Совета национальной безопасности и обороны Украины.

На посту фактического главы спецслужбы он инициировал чистку рядов, а также предпринял несколько успешных шагов по борьбе с контрабандой. Также СБУ арестовала в Измаильском порту российский танкер «Нейма».

Напомним, 29 августа Рада назначила также министров иностранных дел Украины и министра обороны Украины.

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