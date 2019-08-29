Баканов назначен главой СБУ

Украина

Верховная Рада назначила главой Службы безопасности Украины 45-летнего Ивана Баканова, который фактически исполнял эти обязанности с 22 мая 2019 года, а перед этим руководил предвыборным штабом Зеленского и являлся главой партии «Слуга народа».

Кандидатуру Баканова одобрили 319 депутатов, также 333 депутатов на заседании 29 августа проголосовали за отставку экс-главы СБУ Василия Грицака.

С 28 мая 2019 года Баканов является также членом Совета национальной безопасности и обороны Украины.

На посту фактического главы спецслужбы он инициировал чистку рядов, а также предпринял несколько успешных шагов по борьбе с контрабандой. Также СБУ арестовала в Измаильском порту российский танкер «Нейма».

Напомним, 29 августа Рада назначила также министров иностранных дел Украины и министра обороны Украины.



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