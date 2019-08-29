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Спорт

Женская сборная Украины одержала первую за 16 лет победу на ЧЕ по волейболу

20:19 29 августа 2019 155
Украина Португалия 3:0 женский ЧЕ по волейболу
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Сборная Украины по волейболу завершила свое выступление в финальной части чемпионата Европы по волейболу, который проходит в четырех странах — Венгрии, Польше, Словакии и Турции.

Потеряв все шансы на выход в плей-офф, в Лодзе на 13-тысячной «Атлас Арене» встречались главные неудачники группы В — Украины и Португалии. В итоге, в так называемой «битве худших» сильнее оказались подопечные Гария Егиазарова — 3:0 (25:22, 25:15, 25:19).

Отметим, что наши соотечественницы смогли оборвать неприятную для себя серию из 20 матчей без побед в финальных турнирах европейских первенств. Какое-никакое, а утешение на фоне в целом неудачного выступления на турнире — «желто-синие» ехали в Польшу с задачей выйти в плей-офф, которую выполнить не удалось.

Положение команд в группе В выглядит следующим образом: 1. Италия — 12 очков (4 матча), 2. Бельгия — 11 (5), 3. Польша — 10 (4), 4. Словения — 5 (5), 5. Украина — 4 (5), 6. Португалия — 0 (5). Завершающий матч на групповой стадии будет сыгран в четверг, 29 августа, в котором встретятся Польша и Италия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женская сборная Украины уступила Словении в «матче за жизнь», лишившись шансов на выход в плей-офф.

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