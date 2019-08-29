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Гороскоп на 31 августа для всех знаков Зодиака
Субботу, 31 августа, лучше провести дома с родными, чаем и книжкой. Звезды не советуют устраивать шумных застолий — даже по случаю юбилея, награды или дня рождения.
А «Факты» предлагают гороскоп на 31 августа для всех знаков Зодиака.
Овен
Не начинайте ничего нового, разберитесь со старыми делами. Работы будет много, и она потребует от вас добросовестности и сосредоточенности.
Телец
День будет удачным, но не расслабляйтесь. Если постараетесь, то не предвидится практически никаких препятствий, кроме тех, которые создаст ваша невнимательность.
Близнецы
Ваш день — это успех, прибыль и осуществление давних желаний. А вечером друзья пригласят погулять и поговорить о важном.
Рак
Постарайтесь выделить из всех дел главное и со всем упрямством сконцентрироваться на нем. Не забудьте отдохнуть.
Лев
От вас может потребоваться оперативность в принятии решений, поэтому сохраняйте голову трезвой.
Дева
Вам хочется всего, а сил очень много. Но звезды советуют: используйте энергию в мирных целях, не идите на конфликт.
Весы
Сложный день. Вы можете стать объектом интриг и сплетен. Не делитесь планами даже с друзьями.
Скорпион
Фортуна будет к вам благосклонна, а дети — послушными. Не делайте поспешных покупок и не принимайте важных решений.
Стрелец
Постарайтесь услышать, что вам говорят близкие, иначе не избежать конфликта.
Запланируйте поход к врачу.
Козерог
В этот день успехи принесут вам моральное удовлетворение и уверенность в собственных силах и возможностях.
Водолей
Осторожнее с деньгами и документами. И не забывайте уделять время родным.
Рыбы
Плохой день для азартных игр и махинаций с деньгами. А вот в любви вам везет, не упустите шанс.
Хорошего вам дня!
Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака читайте здесь.
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Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!