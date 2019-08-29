Стиль жизни

Гороскоп на 31 августа для всех знаков Зодиака

Субботу, 31 августа, лучше провести дома с родными, чаем и книжкой. Звезды не советуют устраивать шумных застолий — даже по случаю юбилея, награды или дня рождения.

А «Факты» предлагают гороскоп на 31 августа для всех знаков Зодиака.

Овен

Не начинайте ничего нового, разберитесь со старыми делами. Работы будет много, и она потребует от вас добросовестности и сосредоточенности.

Телец

День будет удачным, но не расслабляйтесь. Если постараетесь, то не предвидится практически никаких препятствий, кроме тех, которые создаст ваша невнимательность.

Близнецы

Ваш день — это успех, прибыль и осуществление давних желаний. А вечером друзья пригласят погулять и поговорить о важном.

Рак

Постарайтесь выделить из всех дел главное и со всем упрямством сконцентрироваться на нем. Не забудьте отдохнуть.

Лев

От вас может потребоваться оперативность в принятии решений, поэтому сохраняйте голову трезвой.

Дева

Вам хочется всего, а сил очень много. Но звезды советуют: используйте энергию в мирных целях, не идите на конфликт.

Весы

Сложный день. Вы можете стать объектом интриг и сплетен. Не делитесь планами даже с друзьями.

Скорпион

Фортуна будет к вам благосклонна, а дети — послушными. Не делайте поспешных покупок и не принимайте важных решений.

Стрелец

Постарайтесь услышать, что вам говорят близкие, иначе не избежать конфликта.

Запланируйте поход к врачу.

Козерог

В этот день успехи принесут вам моральное удовлетворение и уверенность в собственных силах и возможностях.

Водолей

Осторожнее с деньгами и документами. И не забывайте уделять время родным.

Рыбы

Плохой день для азартных игр и махинаций с деньгами. А вот в любви вам везет, не упустите шанс.

Хорошего вам дня!

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака читайте здесь.

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