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Мир

В Польше произошла страшная трагедия с украинцем

22:33 29 августа 2019 112
Замок
Инф. «ФАКТОВ»

В Польше при невыясненных обстоятельствах погиб гражданин Украины. Его тело нашли возле средневекового замка в городе Валбжих. Напомним, в Польше на строительстве газопровода трагически погиб 37-летний украинец, на которого упала труба весом 10 тонн.

Как сообщило местное издание Dziennik Wałbrzych, тело украинца было найдено у замка рано утром.

Попытки реанимировать его завершились неудачей.

По предварительным данным, мужчина упал со средневекового вала.

В полиции предполагают, что речь идет о самоубийстве.

Напомним, ранее стало известно, что Польша увеличила количество отказов гражданам Украины во въезде — за первое полугодие 2019 года число таких случаев (всего их насчитали около 28 тысяч) выросло на 12,1%.

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