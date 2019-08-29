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В Польше произошла страшная трагедия с украинцем
В Польше при невыясненных обстоятельствах погиб гражданин Украины. Его тело нашли возле средневекового замка в городе Валбжих. Напомним, в Польше на строительстве газопровода трагически погиб 37-летний украинец, на которого упала труба весом 10 тонн.
Как сообщило местное издание Dziennik Wałbrzych, тело украинца было найдено у замка рано утром.
Попытки реанимировать его завершились неудачей.
По предварительным данным, мужчина упал со средневекового вала.
В полиции предполагают, что речь идет о самоубийстве.
Напомним, ранее стало известно, что Польша увеличила количество отказов гражданам Украины во въезде — за первое полугодие 2019 года число таких случаев (всего их насчитали около 28 тысяч) выросло на 12,1%.
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