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Подруга «вора в законе» Гули порадовала его откровенной фотосессией в день рождения (ФОТО)

Азербайджанская певица Афаг Аслан, которую некоторые СМИ называют подругой «вора в законе» Лоту Гули (Надира Салифова), поделилась с подписчиками и фанатами в Instagram снимками с откровенной фотосессии. Об этом пишет портал «Компромат».

Издание отмечает, что многие пользователи привыкли к ее зачастую излишней открытости, однако на этот раз у нее был повод — накануне, 29 августа, влиятельному криминальному авторитету исполнилось 47 лет.

Видимо, чтобы впечатлить новыми формами и раззадорить Лоту Афаг выбрала для фотосесии белые ультракороткие шорты и минитоп в тон.

Впрочем, это была не единственная фотосессия певицы, которая ранее предстала также топлес в джинсах (точнее, то, что от них осталось), что по достоинству оценили ее многочисленные подписчики.

Портал напоминает, что Афаг Аслан не раз намекала, что у нее есть связь с криминальным авторитетом, заявляя, что ее возлюбленный живет в Турции. Также она публиковала открытку с изображением букв «A+N», что, видимо, должно обозначать «Афаг+Надир». А в одном из интервью «Sputnik-Азербайджан» певица не стала прямо подтверждать или опровергать информацию о романе с «вором в законе», ограничившись туманной фразой о том, что «у криминального авторитета тоже есть сердце».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лоту Гули накануне своего дня рождения вернул титул вора в законе раскоронованному авторитету.

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