Недопустимый поступок: Лоту Гули впервые позволил избить «вора в законе»

Мир

Поднять руку на «вора в законе» считается категорически недопустимым проступком, который чреватый самыми серьезными последствиями. Об этом пишет «Прайм Крайм».

Тем не менее, 35-летний потомственный кутаисский «вор в законе» Гурам Чихладзе, более известный как Квежович, стал первой жертвой именно такого избиения. Причина — в том, что он заявился на переговоры с куда более влиятельным законником, азербайджанским мафиози Надиром Салифовым (он же Лоту Гули), которого считают одним из самых мощных персонажей в криминальном мире постсоветского пространства.

Сообщается, что встреча происходила в Турции, где скрывается Салифов, и готовилась давно. Раньше два вора лично не общались, и сам бывший глава российского воровского сообщества Шакро Молодой, ныне сидящий за решеткой, зная взрывной характер Чихладзе, обратился с Гули с просьбой быть с ним помягче. Тот согласился и принял Квежовича — однако переговоры пошли не по сценарию.

Незадолго до этого Гули узнал, что Квежович в Турции проводит время в компании членов семьи покойного Ровшана Ленкоранского, который в 2017 году совершил теракт в доме Надира Салифова.

Гость шокировал собравшихся тем, что принялся открыто дерзить собеседнику, буквально провоцируя на конфликт. В частности, он назвал своими друзьями сторонников покойного врага Салифова, азербайджанского криминального босса Ровшана Ленкоранского. Первым не выдержал подручный Лоту Гули, некий Арман. Будучи претендентом на воровской статус (хотя пока коронации временно не проводятся из-за давления правоохранительных органов), он, видимо, решил выслужиться и прямо на глазах у босса и избил Чихладзе, после чего тот позорно бежал.

В свое оправдание Арман заявил, что не знал о статусе своей жертвы, а Гули и вовсе отрезал: своего в обиду не дам, если он неправ — накажу сам. К тому же сегодня Надир Салифов отмечает день рождения, куда съедутся многочисленные уголовные элементы, и Гули вряд ли отдаст в обиду Армана.

Скорее всего, ему в вину вменят не наказание другого «вора в законе», а пылкость и несдержанность в присутствии босса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», отказавшийся от титула «вора в законе» Муха Люберецкий стал «пикапером» — он начал тонкую игру с правоохранителями, направленную на то, чтобы не попасть под действие «путинского закона».

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