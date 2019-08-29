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Лоту Гули продолжает удивлять: развенчанному 20 лет назад «вору в законе» вернули «корону»
«Вор в законе» Надир Салифов (Гули) «короновал» потерявшего свой титул 20 лет назад Армана Джаниняна (Арман Калужский) во время встречи, на которой был избит Гурам Чихладзе (Квежоевич). Об этом пишет CrimeRussia.
Помимо Гули Армана Калужского «официально» признали «законники» Отари Тоточия (Батя) и Юра Усоян (Юра Лазаревский). Незадолго до этого в «воровских» кругах велись «оживленные консультации» по поводу признания его статуса.
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Сообщается, что инициатива по возвращению «короны» Джаниняну принадлежала Отари Тоточия, однако без влияния Салифова оно могло не состояться. Гули обзвонил большинство действующих армянских «воров», включая тех, у кого были претензии к Арману. И убедился, что никаких нерешенных вопросов у того не осталось.
Джанинян отсидел более 16 лет, в основном — за разбой и вымогательство. Он был «коронован» в 1996 году по рекомендации армянского «воровского патриарха» Маелся Мкртчяна (Кндо). Но в 1999 году Джанинян не явился на «сходку», чтобы ответить на претензию Маиса Кировоканского (Маиса Карапетяна) и таким образом лишился статуса. За два года до убийства Карапетяна он так и не смог решить с ним свои вопросы. Тем не менее после этого Джанинян продолжил называть себя «вором» даже под угрозой расправы.
В апреле 2001 года статус «не вора» Джаниняна подтвердили десять «законников». В 2003 году, когда Калужский отбывал наказание в Иркутской области, его изолировали от остальных заключенных из-за поступавших в его адрес угроз от Тюрика (Владимира Тюрина) и Тахи (Георгия Углавы).
На данный момент ни с кем из «воров» у Джаниняна разногласий не осталось. В частности, против восстановления его статуса не стал возражать и Шакро Молодой (Захарий Калашов).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», отказавшийся от титула «вора в законе» Муха Люберецкий стал «пикапером» — он начал тонкую игру с правоохранителями, направленную на то, чтобы не попасть под действие «путинского закона».
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