Зверское убийство под Скадовском: юноша изнасиловал, а затем задушил пенсионерку

Происшествия

В мае текущего года в одном из сел Скадовского района на рассвете в районное отделение полиции поступила информация, что в доме обнаружено тело женщины с явными признаками насильственной смерти. Об этом пишет Херсон online.

Погибшей оказалась 66-летняя женщина, которая вела антиобщественный образ жизни. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате механической асфиксии. Также стало известно, что женщину изнасиловали.

Правоохранители опросили жителей села и нашли свидетеля, который в ту ночь был в гостях у женщины. Мужчина рассказал, что после употребления алкоголя лег спать на диване хозяйки. Среди ночи он проснулся и увидел, что женщину насилует молодой односельчанин. Правоохранители разыскали 22-летнего подозреваемого через 4 часа, он скрывался у знакомых.

Молодой объяснил, что пришел выяснить отношения с женщиной, которая якобы распространяла о нем ложные слухи среди односельчан. Во время конфликта он изнасиловал хозяйку, но она сопротивлялась и он ее задушил.

Как сообщил заместитель начальника Скадовского отделения полиции Игорь Моргун, были открыты уголовные производства по ч.2 п. 10 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины и ч.5 ст. 152 «Изнасилование» УК Украины. Досудебным следствием были установлены все обстоятельства преступления, собрана необходимая доказательная база, назначен ряд экспертиз, выводы которых указывают на причастность задержанного к преступлению.

Сейчас злоумышленник находится в следственном изоляторе. В ближайшее время обвинительный акт будет согласован с прокуратурой, после чего уголовное производство будет рассматриваться в суде. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июле в Скадовске в одной из арендованных квартир были найдены мертвыми прибывшая на отдых женщина и двое ее сыновей.

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