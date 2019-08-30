Где смотреть онлайн «Заря» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 6-го тура чемпионата Украины

Спорт

В центральном поединке 6-го тура украинской премьер-лиги (УПЛ) на стадионе «Славутич Арена» в Запорожье в воскресенье, 1 сентября, сойдутся луганская «Заря», не сумевшая пробиться в групповой турнир Лиги Европы, и киевское «Динамо», которое не смогло выиграть первый матч под началом Алексея Михайличенко (у «бело-синих» из-за двухматчевой дисквалификации не сыграет словенец Беьямин Вербич).

А стартует тур в пятницу, 30 августа, встречей в Чернигове, где местная «Десна», ставшая в прошлом туре автором 1000-й победы с крупным счетом в чемпионатах Украины, примет «Карпаты», которые расторгли контракт с одним из своих скандальных легионеров.

В Полтаве в субботу, 31 августа, сойдутся «Ворскла» и «Александрия». И если подопечные Виталия Косовского в прошлом туре разгромили в гостях «Колос», то команда Владимира Шарана наверняка попытается реабилитироваться за домашний провал в поединке с «Десной».

Еще два неудачника 5-го тура — «Днепр-1» и «Колос» — сыграют на «Днепр Арене», а в гости к поднявшемуся со дна таблицы «Львову» наведается «Мариуполь», безропотно уступивший неделю назад «Шахтеру».

И, наконец, в воскресенье, 1 августа, на столичной динамовской арене болельщиков ждет донецкое дерби между «Олимпиком» и «Шахтером», узнавшим накануне своих соперников в группе Лиги чемпионов. По неподтвержденной информации, «олимпики» за то, что отобрали в прошлом туре очки у «Динамо» получили от чемпиона страны премию в размере 150 тысяч долларов. Кстати, в четырех последних встречах УПЛ и Кубка Украины «Олимпик» неизменно забивал в ворота горняков по два мяча, но трижды при этом проиграл.

Чемпионат Украины. 6-й тур

30 августа (пятница)

«Десна» — «Карпаты» 19:00 «Футбол 1»

31 августа (суббота)

«Ворскла» — «Александрия» 17:00 «Футбол 2»

«Днепр-1» — «Колос» 17:00 УНИАН

«Львов» — «Мариуполь» 19:30 «Футбол 2»

1 сентября (воскресенье)

«Олимпик» — «Шахтер» 17:00 «Футбол 1»

«Заря» — «Динамо» 19:30 «2+2»

Положение команд:

1. «Шахтер» — 15 (5);

2. «Десна» — 10 (5);

3. «Заря» — 10 (5);

4. «Динамо» — 7 (4);

5. «Ворскла» — 7 (5);

6. «Колос» — 7 (5);

7. «Львов» — 3 (4);

8. «Александрия» — 6 (5);

9. «Днепр-1» — 5 (5);

10. «Мариуполь» — 4 (4);

11. «Карпаты» — 4 (5);

12. «Олимпик» — 1 (5).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали результаты жеребьевки третьего раунда розыгрыша Кубка Украины.

Фото ФК «Динамо»

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