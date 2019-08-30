- 09:26 Зеленский может распустить новую Раду: озвучен интересный прогноз
- 09:25 Что вы орете? Зеленский публично заматерился в Верховной Раде
- 09:20 «Законопроект Хромаева № 9035 противоречит действующему законодательству Украины»,- гендиректор УАИБ
- 09:04 "Европейская солидарность" Порошенко поддержала отмену депутатской неприкосновенности
- 08:55 Кабмин в лицах: появился полный состав нового правительства Украины
- 08:40 Идут переговоры: в СБУ сделали важное заявление об обмене между Украиной и Россией
- 08:31 Жена Джастина Бибера снялась в образах принцессы Дианы для журнала Vogue
- 08:24 Сенцов, моряки и другие возвращаются в Украину: все подробности обмена пленными между Киевом и Москвой
- 08:18 Где смотреть онлайн «Заря» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 6-го тура чемпионата Украины
- 08:01 Мы показали всему миру, что Украину никто не может слить, кроме нас самих, — известный политолог
- 07:59 Для начисления пенсии используется средний заработок по стране: как это работает
- 07:54 Вечером 30 августа у мусульман наступает новый, 1441 год
Где смотреть онлайн «Заря» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 6-го тура чемпионата Украины
В центральном поединке 6-го тура украинской премьер-лиги (УПЛ) на стадионе «Славутич Арена» в Запорожье в воскресенье, 1 сентября, сойдутся луганская «Заря», не сумевшая пробиться в групповой турнир Лиги Европы, и киевское «Динамо», которое не смогло выиграть первый матч под началом Алексея Михайличенко (у «бело-синих» из-за двухматчевой дисквалификации не сыграет словенец Беьямин Вербич).
А стартует тур в пятницу, 30 августа, встречей в Чернигове, где местная «Десна», ставшая в прошлом туре автором 1000-й победы с крупным счетом в чемпионатах Украины, примет «Карпаты», которые расторгли контракт с одним из своих скандальных легионеров.
В Полтаве в субботу, 31 августа, сойдутся «Ворскла» и «Александрия». И если подопечные Виталия Косовского в прошлом туре разгромили в гостях «Колос», то команда Владимира Шарана наверняка попытается реабилитироваться за домашний провал в поединке с «Десной».
Еще два неудачника 5-го тура — «Днепр-1» и «Колос» — сыграют на «Днепр Арене», а в гости к поднявшемуся со дна таблицы «Львову» наведается «Мариуполь», безропотно уступивший неделю назад «Шахтеру».
И, наконец, в воскресенье, 1 августа, на столичной динамовской арене болельщиков ждет донецкое дерби между «Олимпиком» и «Шахтером», узнавшим накануне своих соперников в группе Лиги чемпионов. По неподтвержденной информации, «олимпики» за то, что отобрали в прошлом туре очки у «Динамо» получили от чемпиона страны премию в размере 150 тысяч долларов. Кстати, в четырех последних встречах УПЛ и Кубка Украины «Олимпик» неизменно забивал в ворота горняков по два мяча, но трижды при этом проиграл.
Чемпионат Украины. 6-й тур
30 августа (пятница)
«Десна» — «Карпаты» 19:00 «Футбол 1»
31 августа (суббота)
«Ворскла» — «Александрия» 17:00 «Футбол 2»
«Днепр-1» — «Колос» 17:00 УНИАН
«Львов» — «Мариуполь» 19:30 «Футбол 2»
1 сентября (воскресенье)
«Олимпик» — «Шахтер» 17:00 «Футбол 1»
«Заря» — «Динамо» 19:30 «2+2»
Положение команд:
1. «Шахтер» — 15 (5);
2. «Десна» — 10 (5);
3. «Заря» — 10 (5);
4. «Динамо» — 7 (4);
5. «Ворскла» — 7 (5);
6. «Колос» — 7 (5);
7. «Львов» — 3 (4);
8. «Александрия» — 6 (5);
9. «Днепр-1» — 5 (5);
10. «Мариуполь» — 4 (4);
11. «Карпаты» — 4 (5);
12. «Олимпик» — 1 (5).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали результаты жеребьевки третьего раунда розыгрыша Кубка Украины.
Фото ФК «Динамо»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.