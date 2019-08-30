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Без квартиры, но с миллионами: что указал в декларации новый украинский премьер
Самый молодой в новейшей истории Украины премьер-министр Алексей Гончарук, чью кандидатуру на посту главы Кабмина утвердила Верховная Рада девятого созыва, в 2018 году заработал немногим менее двух миллионов гривен.
Об этом свидетельствую данные е-декларации. Так, его зарплата в общественной организации «Офис эффективного регулирования» составила свыше 60,7 тыс грн, в то время как львиная доля дохода — почти 1,79 млн грн — была получена в результате предпринимательской деятельности нового премьера.
Алексей Гончарук хоть и прописан в Черниговской области в 71-метровой квартире брата, живет в столице, где арендует квартиру площадью 78 «квадратов». Своей недвижимости у него пока нет. Есть автомобиль JAGUAR X-TYPE 2007 года выпуска.
На банковских счетах новый премьер держит 68,744 тыс грн и 89,617 тыс грн в двух финучреждениях. Также Гончарук задекларировал 100 тыс грн, 84 тыс долларов и 36 тыс. евро наличными.
Материал о том, кто вошел в состав Кабмина Гочарука «Кабмин в лицах: появился полный состав нового правительства Украины (фото)» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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