- 13:57 Порошенко удержал страну в самое тяжелое время, — Коломойский
- 13:56 Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы: известны возможные соперники «Динамо» и «Александрии»
- 13:55 В Bellingcat полагают, что Украина согласилась выдать России ключевого свидетеля по делу МН-17
- 13:44 Алина Гросу показала грудь в Москве
- 13:35 На Донбассе в результате обстрела погиб младший сержант ВСУ: названо имя героя
- 13:35 Коломойский впервые рассказал о встрече с Порошенко после победы Зеленского
- 13:23 Зеленский полтора часа общался с Макроном: о чем говорили
- 13:13 В Дрогобиче хоронят погибших вследствие взрыва в жилом доме: в сети показали фото
- 13:11 Шахты на Донбассе могут остановиться уже в сентябре: в чем причина
- 13:05 Освобождение Сенцова, моряков и других политзаключенных: все подробности обмена между Киевом и Москвой
- 13:01 Лолита Милявская боится превратиться в стареющую жирную алкоголичку
- 12:51 В Киеве проучили водителя маршрутки, оскорбившего парня с УБД
ГБР и СБУ нагрянули с обысками в НОТУ: что ищут в ведомстве Аласании
В пятницу, 30 августа, следователи Государственного бюро расследований (ГБР) и Службы безопасности (СБУ) проводят обыски в помещениях «Национальной общественной телерадиокомпании Украины». Об этом говорится на странице ГБР в Facebook.
«Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц ОАО „НОТУ“, а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц», — говорится в сообщении.
При этом в ведомстве отмечают, что «обыски проводятся с соблюдением всех требований Уголовно-процессуального кодекса и не препятствуют работе телерадиокомпании».
Как сообщила в Facebook представитель «Общественного» Виктория Сидоренко, обыски начались около 7:00 утра. Следственные действия идут по месту жительства других сотрудников ведомства, а также в офисе вещателя в телецентре «Карандаш».
Председатель правления НОТУ Зураб Аласания в сосети подтвердил, что Государственное бюро расследований действительно проводит у него обыск — ищут документы и флешки.
Он отметил, что еще не полностью ознакомился с постановлением об обыске, но это связано с деятельностью НОТУ.
Из других источников стало известно, что обыски проходят по шести адресам.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в июне Зураб Аласания в июне подал в отставку с должности руководителя НОТУ. Это произошло после того, как Шевченковский районный суд Киева отменил решение наблюдательного совета НОТУ по увольнению Аласании и восстановил его в должности.
Напомним, в январе этого года наблюдательный совет НОТУ проголосовал за досрочное расторжение контракта с председателем правления ПАО НОТУ Зурабом Аласанией. В решении наблюдательно совета подчеркивалось, что контракт был разорван, в частности, из-за действий, «несовместимых с миссией, целью, принципами и задачами ТРК, указанных в уставе». Также руководителю НОТУ вменили несбалансированную финансовую политику.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...