Происшествия

ГБР и СБУ нагрянули с обысками в НОТУ: что ищут в ведомстве Аласании

В пятницу, 30 августа, следователи Государственного бюро расследований (ГБР) и Службы безопасности (СБУ) проводят обыски в помещениях «Национальной общественной телерадиокомпании Украины». Об этом говорится на странице ГБР в Facebook.

«Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц ОАО „НОТУ“, а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отмечают, что «обыски проводятся с соблюдением всех требований Уголовно-процессуального кодекса и не препятствуют работе телерадиокомпании».

Как сообщила в Facebook представитель «Общественного» Виктория Сидоренко, обыски начались около 7:00 утра. Следственные действия идут по месту жительства других сотрудников ведомства, а также в офисе вещателя в телецентре «Карандаш».

Председатель правления НОТУ Зураб Аласания в сосети подтвердил, что Государственное бюро расследований действительно проводит у него обыск — ищут документы и флешки.

Он отметил, что еще не полностью ознакомился с постановлением об обыске, но это связано с деятельностью НОТУ.

Из других источников стало известно, что обыски проходят по шести адресам.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в июне Зураб Аласания в июне подал в отставку с должности руководителя НОТУ. Это произошло после того, как Шевченковский районный суд Киева отменил решение наблюдательного совета НОТУ по увольнению Аласании и восстановил его в должности.

Напомним, в январе этого года наблюдательный совет НОТУ проголосовал за досрочное расторжение контракта с председателем правления ПАО НОТУ Зурабом Аласанией. В решении наблюдательно совета подчеркивалось, что контракт был разорван, в частности, из-за действий, «несовместимых с миссией, целью, принципами и задачами ТРК, указанных в уставе». Также руководителю НОТУ вменили несбалансированную финансовую политику.



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