Аласания больше не возглавляет Суспильное: что произошло

Украина

Вскоре после того, как Шевченковский районный суд Киева отменил решение наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины по увольнению Зураба Аласании и восстановил его в должности, глава НОТУ сам подал в отставку.

Об этом Зураб Аласания сообщил на своей страничке в социальных сетях. Он отметил, что решение суда, восстановившего его должности руководителя НОТУ, вступит в силу через 30 дней или, если будет подана апелляция, то с дня решения суда второй инстанции.

«До этого времени отмененное судом решение наблюдательного совета формально является действующим. А это значит, что контракт со мной разорван», — отметил Зураб Аласания и добавил: «С этого дня главой правления Суспильного вещателя является представитель нашей команды Николай Чернотицкий. Я продолжу работать в компании (на позиции эксперта правления), пока решения суда не вступит в законную силу».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», наблюдательный совет НОТУ 9 голосами за при 3 против проголосовал за досрочное расторжение контракта с председателем правления ПАО НОТУ Зурабом Аласанией в конце января 2019 года.

В решении наблюдательно совета подчеркивалось, что контракт был разорван, в частности, из-за действий, «несовместимых с миссией, целью, принципами и задачами ТРК, указанных в уставе». Также бывшему руководителю НОТУ вменили несбалансированную финансовую политику.

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