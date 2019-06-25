- 07:25 Новые тренды в летнем маникюре: идеи стильного дизайна
- 07:01 Аласания больше не возглавляет Суспильное: что произошло
- 06:55 Повышение пенсий в июле: в Кабмине объяснили, кто будет получать не менее 2 тысяч грн
- 06:40 ЯЖЕМАТЬ: Седокову раскритиковали за слишком откровенный клип
- 06:35 Погодный «апокалипсис»: на город в РФ обрушился сильнейший ливень
- 06:25 В Австралии питон проглотил целиком крокодила (жуткие фото)
- 06:20 «Мадам Х»: Мадонна раскрыла секрет, зачем носит повязку на один глаз
- 05:50 Не спальня: врач назвал лучшее место в доме для занятий сексом
- 05:46 Разговоры ни о чем: астролог рассказал, будет ли результативной для Украины встреча Трампа и Путина
- 04:55 Могущественный босс итальянской мафии сбежал из тюрьмы в Уругвае
- 04:10 В украинской делегации в ПАСЕ допускают возможность приостановки своего участия в ассамблее
- 03:55 «Лекарство Барби»: в США одобрили к продаже «женскую виагру»
Аласания больше не возглавляет Суспильное: что произошло
Вскоре после того, как Шевченковский районный суд Киева отменил решение наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины по увольнению Зураба Аласании и восстановил его в должности, глава НОТУ сам подал в отставку.
Об этом Зураб Аласания сообщил на своей страничке в социальных сетях. Он отметил, что решение суда, восстановившего его должности руководителя НОТУ, вступит в силу через 30 дней или, если будет подана апелляция, то с дня решения суда второй инстанции.
«До этого времени отмененное судом решение наблюдательного совета формально является действующим. А это значит, что контракт со мной разорван», — отметил Зураб Аласания и добавил: «С этого дня главой правления Суспильного вещателя является представитель нашей команды Николай Чернотицкий. Я продолжу работать в компании (на позиции эксперта правления), пока решения суда не вступит в законную силу».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», наблюдательный совет НОТУ 9 голосами за при 3 против проголосовал за досрочное расторжение контракта с председателем правления ПАО НОТУ Зурабом Аласанией в конце января 2019 года.
В решении наблюдательно совета подчеркивалось, что контракт был разорван, в частности, из-за действий, «несовместимых с миссией, целью, принципами и задачами ТРК, указанных в уставе». Также бывшему руководителю НОТУ вменили несбалансированную финансовую политику.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!