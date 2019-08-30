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- 12:51 В Киеве проучили водителя маршрутки, оскорбившего парня с УБД
В Киеве проучили водителя маршрутки, оскорбившего парня с УБД (видео)
Скандальная ситуация возле станции метро «Лесная» в Киеве, где водитель маршрутки отказал парню, потерявшему зрение на Майдане зимой 2014 года, в льготном проезде несмотря на наличие у него удостоверения участника боевых действий, получила продолжение.
Так, координатор инициативы «Свободу узникам Кремля» Сергей Мазур, ранее сообщивший, что водителя уволили, выложил на своей страничке в социальных сетях видео, на котором запечатлен как сам инцидент, так и развитие ситуации.
По его словам, пострадавший написал заявление в полицию. «Водителя уволили „по собственному желанию“, а не по статье, хотя и пообещали, что больше нигде ни в Чернигове, ни в области он работать не будет. Также нам пообещали провести коллективную беседу со всеми водителями. Затем сбросить видеодоказательство», — сообщал Мазур после встречи с представителем перевозчика.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Хмельницком водитель отказал в проезде ветерану АТО Александру Дарморосу — инвалиду первой группы. Младший лейтенант 8-го полка специального назначения был тяжело ранен в результате взрыва противопехотной мины во время выполнения задания в Луганской области 25 марта 2016 года — он полностью потерял зрение, а левую ногу пришлось ампутировать до колена.
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