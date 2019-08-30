Лолита Милявская боится превратиться в стареющую жирную алкоголичку

Шоу-бизнес

Популярная российская певица Лолита Милявская больше не может сдерживать своих эмоций. Она разрыдалась прямо на репетиции на «Новой волне» в Сочи. Позже за кулисами она призналась, что не может сдерживать эмоций и-за разрыва с мужем Дмитрием Ивановым.

«Я вовсе не сильная, как многие думают. Мне тоже бывает мучительно больно, так же, как всем, приходится тошно. Иногда ты не знаешь, что с этим делать. И ведь нет рецепта, который поможет универсально. Я, например, слушаю психолога Михаила Лабковского. У него мудрые советы, но и они не помогают, пока ты сам не проживешь все, что у тебя на душе», — призналась певица.

Она не скрывает, что ее сердце разбито, она все еще не может смириться с тем, что их семейное счастье рухнуло. Она, как может, пытается наладить отношения, но ее попытки безуспешны. А ночные смс пока еще официальному мужу только раздражают его.

«О том, что творится у меня на душе, говорят те многие смс, которые я пишу Диме в ночи, а потом извиняюсь за это. Но он мудро относится к этому, все понимает. Я всегда говорила о том, что, будучи на 12 лет младше меня, он в разы мудрее меня. И в этом его сила. Может, и есть такие отношения, когда люди расходятся и улыбаются при этом. Я же не хочу делать вид, что крутая, мол, от таких не уходят. Да от каких угодно уходят», — сказала Лолита.

К новым отношениям она пока не готова. Отвлечься от личных переживаний ей помогают сцена и друзья. Певица Анжелика Варум написала острый пост в Instagram, в котором призвала возможных ухажеров Лолиты не разбивать ей сердце и пообещала лично расправиться с обидчиками.

«Иметь таких друзей — уже полдела. Теперь для меня главное — не подвести их и не стать стареющей жирной алкоголичкой», — с иронией сказала Лолита и добавила, что в драме есть и свои плюсы. Из-за нервного стресса у нее пропал аппетит. В результате она заметно похудела, талия значительно уменьшилась.

«Объем талии уменьшился на 14 сантиметров — мне костюмеры сказали. Визажистам стало нравиться то, как я выгляжу. Видимо, нервная система сработала таким образом», — сообщила Лолита.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на «Новой волне» выступили и украинские артисты София Ротару, Светлана Лобода и Ани Лорак, впечатлившая пышным декольте.

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