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Шоу-бизнес

Ани Лорак сверкнула пышной грудью на «Новой волне» (фото)

18:45 26 августа 2019 335
Ани Лорак на Новой волне в Сочи
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, зажигает на фестивале Игоря Крутого «Новая волна» в Сочи, куда съехались многие звезды шоу-бизнеса.

Каролина появилась в Сочи в сопровождении молодого продюсера Егора Глеба, с которым ей приписывают роман. Поклонники успели сфотографировать пару за кулисами фестиваля и опубликовали несколько снимков. Судя по выражению лиц Ани Лорак и Егора, вниманию публики они были не очень рады.

На сцене певица появилась в облегающем черном платье-корсете, подчеркивающем ее пышную грудь.

Напомним, после развода с Муратом Налчаджиоглу, который уже не скрывает отношения с новой девушкой Самией Ахметовой, Ани Лорак долго не комментировала личную жизнь. Недавно певица обмолвилась, что влюблена и счастлива. Однако, имя своего избранника не называет.

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