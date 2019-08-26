Ани Лорак сверкнула пышной грудью на «Новой волне» (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, зажигает на фестивале Игоря Крутого «Новая волна» в Сочи, куда съехались многие звезды шоу-бизнеса.

Каролина появилась в Сочи в сопровождении молодого продюсера Егора Глеба, с которым ей приписывают роман. Поклонники успели сфотографировать пару за кулисами фестиваля и опубликовали несколько снимков. Судя по выражению лиц Ани Лорак и Егора, вниманию публики они были не очень рады.

На сцене певица появилась в облегающем черном платье-корсете, подчеркивающем ее пышную грудь.

Напомним, после развода с Муратом Налчаджиоглу, который уже не скрывает отношения с новой девушкой Самией Ахметовой, Ани Лорак долго не комментировала личную жизнь. Недавно певица обмолвилась, что влюблена и счастлива. Однако, имя своего избранника не называет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter