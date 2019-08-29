Пристрелю на месте: Анжелика Варум вступилась за Лолиту

Шоу-бизнес

Известная певица Лолита Милявская во время репетиции на «Новой волне» в Сочи разрыдалась прямо на сцене. Поклонники решили, что до слез певицу довела песня Анжелики Варум «Городок», вызвавшая ностальгию по Украине. Но нет.

На самом деле Лолита Милявская сейчас переживает депрессию из-за развода с молодым мужем Дмитрием Ивановым. Пара официально объявила о расставании, но документально развод еще не оформила. Певица хотела и пыталась сохранить брак. Но разбитую чашу уже не склеить. За кулисами певица призналась, что очень переживает по этому поводу.

«Я развожусь в четвёртый раз и плачу под счастливые песни Анжелики», — сказала Милявская и залилась слезами. Она не скрывает, что мужчины причинили ей много страданий. В частности, Александр Цекало.

«Александр? Не люблю это имя. Был у меня один», — с грустью сказала певица и внезапно разоткровенничалась на сцене. Говорила о браке, возрасте, молодых поклонниках, которые набиваются в ухажеры. Лолита призналась, что опустошена.

Подругу поддержала певица Анжелика Варум. Она утешала ее на сцене, подолгу беседовала в гримерке, а потом опубликовала жесткий пост в Instagram, в котором обратилась к бывшим и будущим ухажерам Лолиты. Варум пообещала, что сама готова убить любого, кто причинит боль подруге. Ведь невозможно смотреть, как она страдает.

«Лолик. Моя девочка! Мы знакомы 25 лет, если не больше. Умная, красивая, талантливая, добрая. По-настоящему добрая и великодушная! Артист, быстроте реакции которого может позавидовать самый блистательный комик. Человек с болезненным чувством справедливости и безусловным доверием, чем часто пользуются нечистоплотные персонажи.

К слову, о последних! Если вы не способны любить эту девочку, как своего ребёнка, заботиться о ней, баловать, если не готовы поклясться провести с ней остаток жизни в любви и согласии, лучше не подходите! Еще раз увижу, пристрелю на месте! Смотреть на руины, которые вы после себя оставляете, невыносимо! А каждый раз собирать кирпичик за кирпичиком и восстанавливать этот храм нерастраченной любви адски сложно!

P. S. Любить, как свою единственную и неповторимую женщину эту огромную планету — Лолиту Милявскую непросто. Нет сил, не суйтесь! Несогласных просьба воздержаться от комментариев. Поверьте на слово, не тот случай", — написала Анжелика Варум, которая вот уже много лет счастлива в браке с Леонидом Агутиным. Хотя, их отношения сложно назвать безоблачными.

Напомним, на фестивале «Новая волна» в Сочи выступили и украинские звезды. В конкурсе молодых исполнителей принимает участие скандальный дует ANNA MARIA. На сцене выступили Ани Лорак, Светлана Лобода, София Ротару.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что в Сочи стоит аномальная жара, которую не смогла выдержать телеведущая Лера Кудрявцева — ей стало плохо в ресторане на дне рождения коллеги.

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