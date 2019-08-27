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Ах, как хочется вернуться: Лолита разрыдалась на сцене «Новой волны» из-за Украины (фото, видео)

13:30 27 августа 2019 540
Лолита Милявская
Инф. «ФАКТОВ»

Запрещенная в Украине певица Лолита Милявская, которая недавно выступила в оккупированном Донецке, разрыдалась на сцене конкурса «Новая волна» в Сочи во время репетиции концерта Анжелики Варум.

Как сообщает teleprogramma.pro, Милявская исполняла песню «Городок» из репертуара Варум.

Певица не смогла допеть популярную композицию. «Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок, на нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо на денек. Где без спроса входят в гости, Где нет зависти и злости — милый дом. Где рождение справляют и навеки провожают всем двором», — пропела она и начала всхлипывать.

Лолита

Зрители плакали вместе с Лолитой и успокаивали ее, а песню допела Варум.

Лолита

Сама Милявская объяснила журналистам, что слезы вызвали воспоминания об Украине, где она родилась и выросла.

Отметим, что после концертов в оккупированном Крыму Лолите запрещен въезд в Украину.

Также напомним, ранее Лолита разозлила россиян, назвав Крым украинским.

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