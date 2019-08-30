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На Донбассе в результате обстрела погиб младший сержант ВСУ: названо имя героя
На Донбассе возле населенного пункта Водяное вследствие вражеского обстрела погиб морской пехотинец Сергей Савинов. Младший сержант 36-й бригады получил несовместимое с жизнью ранение.
Побратимы уточнили, что Савинов погиб около 8.40 30 августа от пули снайпера.
В 36-й бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского боец был командиром третьего взвода. Военнослужащий родом из села Марьевка Баштанского района Николаевской области. У погибшего бойца осталась мать.
Напомним, в районе Торецка-Горловки 25 августа вражескими формированиями была обстреляна группа бойцов «Айдара». Один из военных погиб по дороге в госпиталь.
Фото Баштанська районна спілка учасників АТО/Facebook
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