25.02 / 25.26 27.58 / 27.99
Киев: +25
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На Донбассе в результате обстрела погиб младший сержант ВСУ: названо имя героя

13:35 30 августа 2019 98
савинов
Инф. «ФАКТОВ»

На Донбассе возле населенного пункта Водяное вследствие вражеского обстрела погиб морской пехотинец Сергей Савинов. Младший сержант 36-й бригады получил несовместимое с жизнью ранение.

Побратимы уточнили, что Савинов погиб около 8.40 30 августа от пули снайпера.

савинов

В 36-й бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского боец был командиром третьего взвода. Военнослужащий родом из села Марьевка Баштанского района Николаевской области. У погибшего бойца осталась мать.

Напомним, в районе Торецка-Горловки 25 августа вражескими формированиями была обстреляна группа бойцов «Айдара». Один из военных погиб по дороге в госпиталь.

Фото Баштанська районна спілка учасників АТО/Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер