Новолуние и равноденствие: благоприятные и опасные даты сентября

Стиль жизни

Большая часть наступающего сентября пройдет под властью знака Девы, и только небольшая часть — под знаком Весов. Скопление планет в знаке Девы может «проиграться» на Земле наилучшим образом: нам будет свойственен скрупулезный анализ происходящего, легко будет даваться монотонная, требующая повышенного внимания работа, повысится качество предлагаемых услуг. Марс с Меркурием, которые будут идти рядом в течение первой недели месяца, окажут на людей неоднозначное влияние. С одной стороны, они могут дать критиканство, конфликтность и нервозность, с другой — склонность к убедительности, пламенным речам и редкую работоспособность. Вхождение Солнца в знак Весов привнесет в общество спокойствие, взвешенность и терпимость к чужим недостаткам. О том, на какие дни стоит обратить особое внимание, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок (ранее она открыла тайны так называемого черного новолуния, которое наступило 30 августа в 13:40 по киевскому времени).

3−4 сентября

Транзитная Луна, идущая по знаку Скорпиона, может принести темы криминала и секса, которые в сочетании могут привести к вспышкам насилия на сексуальной почве. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, стоит соблюдать осторожность: не ходить в безлюдных местах в темное время суток, не провоцировать агрессивно настроенных людей на неадекватное поведение. Плохое время для заключения брака. Если есть возможность перенести церемонию на другие дни, лучше это сделать.

5−6 сентября

Транзитная Луна соединяется с Юпитером в его доме — в знаке Стрельца, что при других условиях сулило бы успех во всех жизненных областях, но напряженные аспекты к Нептуну и планетам в Деве добавит ложку дегтя в бочку меда — все получится совсем не так, как хотелось и задумывалось.

7−9 сентября

Транзитная Луна, проходя по знаку Козерога, сделает взгляд на мир пессимистичным: Луне, отвечающей за эмоции, холодно и неуютно в царстве управителя Козерога, сдержанного Сатурна, да еще и под давлением Плутона. Неудивительно, что она, будучи не в духе сама, испортит настроение всем, кому только сможет. Не стоит впадать в депрессию — важно помнить, что такое состояние продлится всего несколько дней.

С 8-го и по 20-е сентября Марс будет находиться в оппозиции к Нептуну в знаке Рыб — организм может неадекватно воспринимать как лекарства (причем не только новые, но и привычные), так и алкогольные напитки: и то и другое нужно употреблять с осторожностью.

10−12 сентября

Время прохождения транзитной Луны по знаку Водолея нужно посвятить друзьям, с которыми вы давно не общались, и путешествиям, пусть и недальним — важно сменить «картинку» за окном. Проблемный аспект Луны к Тельцу может стать причиной неприятных неожиданностей, связанных с техникой: будьте осторожны за рулем.

13−14 сентября

Транзитная Луна и особенно полнолуние в знаке Рыб, которое произойдет 14 сентября, — время сильнейшей гравитации, которая может привести к наводнениям и катастрофам на воде, поэтому стоит соблюдать осторожность. Все выпитое и съеденное в это время будет плохо усваиваться, так что звезды советуют соблюдать диету. Активизируются вирусы. Чтобы не заболеть, рекомендуется пропить курс витаминов и меньше бывать в местах массового скопления людей.

15−16 сентября

Напряженный аспект Марса к Юпитеру может принести недоразумения в отношениях с законодательными органами. В это время следует быть особо бдительными, общаясь с людьми, которые вас окружают.

17−20 сентября

Транзитная Луна в знаке Тельца в соединении с Ураном — возможны разного рода неожиданности и аварийные ситуации. Сатурн возвращается из ретроградного движения в прямое: активизируются дела и проекты, которые до сих пор шли ни шатко ни валко.

20−21 сентября

Транзитная Луна в знаке Близнецов из-за напряженных аспектов к Юпитеру в знаке Стрельца и Марсу в знаке Девы может принести проблемы с самочувствием и перепады настроения.

22−24 сентября

Транзитная Луна в знаке Рака будет вызывать желание провести время дома, в уютной и комфортной обстановке, но мирные планы натолкнутся на препятствия, которые создадут Сатурн и Плутон, находящиеся в знаке Козерога: они заставят выйти из зоны комфорта и отправиться совершать подвиги на работе.

23 сентября

День осеннего равноденствия, которое произойдет в 1:34 по Гринвичу — в 4:34 по киевскому времени. Астрономическое начало осени, когда Солнце переходит в Южное полушарие. В эти сутки световой день будет равен ночи, после чего начнет стремительно сокращаться.

24 сентября

С переходом Солнца в знак Весов наступает время толерантности и дипломатичности — звезды намекают землянам на то, что все проблемы можно решить вербальным, а не военным способом.

25−26 сентября

Транзитная Луна в знаке Льва: душа потребует праздника, но напряженные отношения спутника Земли с Ураном в знаке Тельца может испортить всю обедню: вероятен неожиданный конфликт или ухудшение самочувствия.

27−28 сентября

Транзитная Луна, проходя по знаку Девы, оппонируя Марсу и Нептуну в знаке Рыб, может привести к неосознанным ошибкам и заблуждениям. Что касается вопросов здоровья, то возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом.

28 сентября

Новолуние в знаке Весов произойдет в 18:28 по Гринвичу — в 21:28 по киевскому времени. Аура новолуния — в течение трех дней — может принести плохое самочувствие, упадок сил и депрессивные состояния, однако собственно новолуние обладает магической силой: оно может материализовать любое желание, так что мечтать о хорошем в это время не только можно, но и нужно.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивный гороскоп для всех знаков зодиака на пятницу, 30 августа. По мнению астрологов, это тяжелый день для выяснения отношений, свадеб, знакомств с родителями любимого человека. Но может преподнести и много приятных сюрпризов.

А Валентина Виттрок назвала фатальную дату 2020 года и рассказала, к чему готовиться и можно ли избежать катастрофы.

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