1 сентября: когда в школах пройдут торжественные линейки

Украина

В нынешнем году День знаний 1 сентября приходится на воскресенье, а потому в разных школах дата начала учебного года варьируется. В большинстве учебных заведений линейка ко Дню знаний состоится 2 сентября в 8.00 или в 8.30 — в зависимости от того, когда в школе принято начинать занятия.

Школы, которые отказались от линейки в традиционном стиле и проводят День знаний в формате «Веселых стартов», пикника на природе или детского праздника, собирают учеников 1 сентября. Погода на большей части Украины способствует тому, чтобы отпраздновать День знаний вне школьных стен.

В Министерстве образования неоднократно подчеркивали, что формат празднования «Первого звонка» школа может выбирать самостоятельно. То же самое касается формы одежды в праздник и в последующие дни. На уровне Кабмина положение об обязательной школьной форме давно отменили, а в текущем году был упразднен и указ времен Леонида Кучмы, на который любило ссылаться руководство учебных заведения, заставляя учеников соблюдать дресс-код.

Также в Минобразования составили для учителей приблизительный список тем для «Первого урока» в 2019—2020 году. Например, учителя первых классов могут посвятить занятие теме «Добро начинается с тебя» или «Здоровье природы — здоровье человека». В старших классах темой урока может стать «Свобода в жизни человека и границы свободы». Авторы списка подчеркивают, что их перечень носит ориентировочный, а не принудительный характер. Учитель в рамках академической свободы вправе сам выбирать тему, формат и сценарий урока.

Напомним, «ФАКТЫ» составили список-памятку родителям, собирающим ребенка в школу, и подсчитали, в какую сумму обойдется набор-минимум для будущего ученика.

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