Политика

Нардеп-сторонник дружбы с Россией стал замглавы комитета Рады по интеграции с ЕС

Известный пророссийскими взглядами депутат Олег Волошин стал заместителем главы комитета по интеграции Украины в Евросоюз. Распределение депутатов между комитетами состоялось на заседании парламента 29 августа.

Волошин родом из Николаева, а в Раду прошел по списку «Оппозиционной платформы — За життя». В быту депутат русскоязычный, и на заседании Рады поплатился за выступление на не государственном языке — Волошину просто отключили микрофон.

Новоизбранный представитель комитета по евроинтеграции прославился рядом скандальных заявлений. Так, Волошин утверждал, что на Донбассе Украина воюет не с российской армией. Более того, по мнению Волошина, Киев не должен рушить отношения с Москвой, а вопрос возвращения Крыма Украине уже закрыт.

Напомним, на заседании 29 августа депутаты приняли присягу, поделили парламентские комитеты, отправили в отставку правительство, назначили новый Кабмин и разошлись до 3 сентября.

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