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Нардеп-сторонник дружбы с Россией стал замглавы комитета Рады по интеграции с ЕС
Известный пророссийскими взглядами депутат Олег Волошин стал заместителем главы комитета по интеграции Украины в Евросоюз. Распределение депутатов между комитетами состоялось на заседании парламента 29 августа.
Волошин родом из Николаева, а в Раду прошел по списку «Оппозиционной платформы — За життя». В быту депутат русскоязычный, и на заседании Рады поплатился за выступление на не государственном языке — Волошину просто отключили микрофон.
Новоизбранный представитель комитета по евроинтеграции прославился рядом скандальных заявлений. Так, Волошин утверждал, что на Донбассе Украина воюет не с российской армией. Более того, по мнению Волошина, Киев не должен рушить отношения с Москвой, а вопрос возвращения Крыма Украине уже закрыт.
Напомним, на заседании 29 августа депутаты приняли присягу, поделили парламентские комитеты, отправили в отставку правительство, назначили новый Кабмин и разошлись до 3 сентября.
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