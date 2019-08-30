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В сеть попало мощное видео испытаний ракет для системы залпового огня "Ольха"
В пятницу, 30 августа, на юге Одесской области успешно завершились испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня «Ольха-М» с увеличенной дальностью поражения. До этого «Ольху» на полигоне испытывали в июле 2019 года.
Видео с нынешних стрельб в соцсетях выложил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос. Он также сообщил, что Собез принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пусковую установку реактивной системы «Ольха» в серийное производство запустили зимой 2019 года. Система позволяет во время залпа наводить на цели все 12 ракет калибром 300 мм.
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