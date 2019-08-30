Политика

Кремль запустил фейк в ночь на 30 августа о состоявшемся обмене украинских политзаключенных в России на удерживаемых в Украине преступников для того, чтобы взбудоражить общественность, заставить Киев поторопиться и наделать ошибок. Об этом заявил в своем видеоблоге известный российский и украинский журналист Айдер Муждабаев.

«Это было нужно для того, чтобы раскачать украинское общественное мнение, взбудоражить родственников политзаключенных, взбудоражить общественность! Здесь у нас чиновники в рангах министров начинают репостить какие-то неподтвержденные данные, которые исходят из русских СМИ… Такую волну они поднимают ради того, чтобы в украинском обществе образовался запрос на немедленный обмен», — заявил он.

По словам Муждабаева, Кремль такими фейками хочет заставить Киев отдать ему единственного свидетеля по делу малазийского Боинга.

«Конечно, все мы хотим немедленного обмена, но мы не знаем, что там происходит! Мы не знаем чего они просят от СБУ. Мы не знаем кого они хотят получить, может быть, в дополнение к тем спискам, котрые уже согласованы. Бутусов написал про чувака, который причастен к сбитию Боинга! Ранее русские говорили, что он пенсионер и ни к чему не причастен, но Бутусов говорит, что они хотят вытащить единсттвенного живого свидетеля, который находится в руках Украины по нидерландскому Боингу», — поясняет журналист.

По его словам, Кремль понимает, что украинские чиновники зависимы от общественного мнения и будут делать все, чтобы угодить обществу.

«Уже забрасывается (из России. — Авт.), что СБУ тормозит, что Украина тормозит (обмен пленными. — Авт.), чтобы заставить отдать того, кого нужно Путину, кого нужно Кремлю, ФСБ и так далее и все это в ущерб Украины», — говорит журналист.

Более подробно о процессе обмена украинских узников Кремля на российских преступников, удерживаемых в Украине, читайте в материале «ФАКТОВ»: Освобождение Сенцова, моряков и других политзаключенных: все подробности обмена между Киевом и Москвой.

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